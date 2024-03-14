Запаси газу в українських сховищах впали до 8 мільярдів кубометрів

Запаси газу в підземних сховищах України станом на сьогодні становлять 8,1 мільярда кубометрів.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив під час круглого столу, передає Інтерфакс-Україна.

Під час заходу оприлюднено дані про те, що у2023 році Україна спожила 19,6 млрд куб. м газу (у тому числі промисловість – 3,4 млрд куб. м) за валового видобутку 18,9 млрд куб. м (у т.ч. приватними виробниками – 3,1 млрд куб. м).

Як повідомлялося, за даними Міненерго, станом на початок березня запаси природного газу в підземних сховищах України становили 8,5 млрд кубометрів.

У цьому опалювальному сезоні Україна почала відбір газу з підземних сховищ 7 листопада. За даними Міненерго та "Нафтогазу", на цю дату у сховищах зберігалося 16,06 млрд куб м газу (без урахування 554 млн куб. м буферного газу).

Однак значну частину цьогорічних запасів сформували українські та іноземні компанії, які зберігали газ на "митному складі" українських ПСГ. Станом на 5 листопада на "митному складі" зберігалося 3,32 млрд куб м природного газу, найвище значення з листопада 2021 року.