"Укрзалізниця" вперше показала медичний евакуаційний поїзд. ФОТО

"Укрзалізниця" вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Сьогодні ж, за його словами, загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці.

Що є в медичних вагонах "Укрзалізниці"

Починаючи з березня 2022 року медичні вагони поступово ставали більш комплексними, оснащувалися обладнанням нового покоління.

Усі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою.

Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.⠀

До кінця 2024 року залізничники переобладнають ще 8 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.





