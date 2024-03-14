МХП Косюка створить спільне підприємство у Саудівській Аравії. АМКУ дав дозвіл

Антимонопольний комітет України дозволив компаніям Desert Hills Veterinary Services Company Limited (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) та MHP SE (Лімасол, Кіпр) створити спільне підприємство в місті Ер-Ріяд.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передає Інтерфакс-Україна.

Агрохолдинг МХП, найбільший український виробник курятини, у вересні 2023 року підписав акціонерну угоду про створення спільного підприємства з Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV), "дочкою" Tanmiah Food Company – провідного постачальника, що котирується на саудівському фондовому ринку провідного постачальника м'яса птиці та іншої м'ясної продукції на Близькому Сході.

"Це партнерство дозволить DHV і MHP об'єднати зусилля для інвестування понад 200 млн саудівських ріалів (близько $53 млн) у фермерські господарства з потужністю понад 1 млн батьківських стад, які, як очікується, будуть виробляти близько 175 млн інкубаційних яєць на рік, у сучасний інкубатор та комбікормовий завод для птиці", – повідомила МХП на Лондонській фондовій біржі.

DHV належатиме 55% акцій, а МХП – 45% акцій спільного підприємства.

Про компанії

Tanmiah Food Company – провідний постачальник м'яса птиці та іншої м'ясної продукції на Близькому Сході, що котирується на саудівському фондовому ринку. Компанія заснована у 1962 році. Її бізнес-модель об'єднує підприємства у сільському господарстві, первинній переробці та збуті продукції, що продається у Саудівській Аравії, ОАЕ, Бахрейні, Омані, Йорданії та Кувейті.

Tanmiah Food Company є головним франчайзі компанії Popeyes Louisiana Kitchen.

Станом на 30 червня 2023 року, Tanmiah управляє 114 фермами, а також шістьма інкубаторами, двома комбікормовими заводами та чотирма заводами з первинної переробки (бойнями). Реалізує свою продукцію через мережу оптовиків, роздрібних продавців та точок громадського харчування, а також через свою платформу електронної комерції.

Агрохолдинг "МХП" – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині.

У лютому 2019 року холдинг завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Засновником, мажоритарним акціонером та головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.