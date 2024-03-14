Rheinmetall планує відкрити в Україні щонайменше чотири заводи
Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.
Як пише AFP, за словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю, передає Європейська правда.
"Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів, – ред.) на рік", – додав гендиректор Rheinmetall.
Під час презентації гендиректор концерну повідомив про рекордні продажі компанії у 7,2 млрд євро у 2023 році. Цьогоріч, додав Паппергер, концерн має намір перевищити показник у 10 млрд євро.
Минулого місяця повідомлялося, що в Німеччині починається будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості Німеччини з виробництва артилерійських снарядів.
Наприкінці 2023 року Rheinmetall заявив про плани побудувати перші зразки бронетехніки в Україні вже у 2024 році.
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Звід про 2023, а вони про майбутне розповідають!?
Що вони планують…
1. Зрозуміло, що німецький великий бізнес хоче погріти руки та заробити на Україні.
Бо Україна отримае великі гроші.
2. Але це повинна вирішувати Україна -
кого вона допустить на свій ринок? Тих справжніх друзів, яки підставили плече.
( UK, US…).
Або тих хто тільки обіцяе зброю а дае аптечки?
Таурусів нема. Шольц пітляе…
Так може ( якщо економічно зброя буде тогою ґатунку) треба базувати майбутню збройну промисловість на іншій базі?