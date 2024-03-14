Rheinmetall планує відкрити в Україні щонайменше чотири заводи

Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Як пише AFP, за словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю, передає Європейська правда.

"Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів, – ред.) на рік", – додав гендиректор Rheinmetall.

Під час презентації гендиректор концерну повідомив про рекордні продажі компанії у 7,2 млрд євро у 2023 році. Цьогоріч, додав Паппергер, концерн має намір перевищити показник у 10 млрд євро.

Минулого місяця повідомлялося, що в Німеччині починається будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості Німеччини з виробництва артилерійських снарядів.

Наприкінці 2023 року Rheinmetall заявив про плани побудувати перші зразки бронетехніки в Україні вже у 2024 році.