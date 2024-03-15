Журналісти виявили в очільника Київського метро незадеклароване майно на 52 мільйони. Кличко заявив про його відсторонення

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про відсторонення Віктора Брагінського від виконання обов’язків директора Київського метрополітену після розслідування журналістів.

Про це Кличко повідомив у Telegram.

"Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов’язків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні, – зазначив він.

Увечері 14 березня журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому йдеться про незадеклароване майно очільника столичної підземки на 52 млн грн. До того ж з’ясувалося, що розбудовою метрополітену займаються його родичі.

Журналісти проглянули декларації Брагінського, порахували нове майно його рідних та виявили, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, а сестра – землю за завищеними цінами. Наприклад, на матір Брагінського були оформлені дві двокімнатні квартири у житловому комплексі White Lines, вартість яких стартує від 10 млн грн. Їх придбали у січні 2024 року.

Водночас ексдружина очільника метро Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК "Річмонд" за 3 млн грн. За даними Bihus.Info, вони досі проживають разом. Крім того, Брагінська володіє ділянкою за $760 тис. у елітному селищі Козин.