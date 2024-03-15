Журналісти виявили в очільника Київського метро незадеклароване майно на 52 мільйони. Кличко заявив про його відсторонення
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про відсторонення Віктора Брагінського від виконання обов’язків директора Київського метрополітену після розслідування журналістів.
Про це Кличко повідомив у Telegram.
"Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов’язків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні, – зазначив він.
Увечері 14 березня журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому йдеться про незадеклароване майно очільника столичної підземки на 52 млн грн. До того ж з’ясувалося, що розбудовою метрополітену займаються його родичі.
Журналісти проглянули декларації Брагінського, порахували нове майно його рідних та виявили, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, а сестра – землю за завищеними цінами. Наприклад, на матір Брагінського були оформлені дві двокімнатні квартири у житловому комплексі White Lines, вартість яких стартує від 10 млн грн. Їх придбали у січні 2024 року.
Водночас ексдружина очільника метро Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК "Річмонд" за 3 млн грн. За даними Bihus.Info, вони досі проживають разом. Крім того, Брагінська володіє ділянкою за $760 тис. у елітному селищі Козин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кілька років тому, зараз не пам"таю хто саме, сильно рвав жопу, що київському метро конче необхідні табло зворотнього відліку часу, бо без них далі ніяк. Але замість табло, нескажу чи встановили на всіх станціях але є на багатьох,за бюджетні кошти на станціях поставили по 8 телевізорів плазм для реклами, і весь час крутять рекламу, у вагонах рекламу розміщують теж, хто там скільки її розмістив ніхтоне рахує, реклама у них дорога, за ці кошти можна було б відремонтувати метрополітен.