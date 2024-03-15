Українські підприємці перерахували до бюджету Польщі понад 5 мільярдів злотих

Упродовж 2023 року українці в Польщі сплатили до бюджету країни податків на понад 5 млрд злотих.

Про це повідомив голова голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук, передає Укрінформ.

"Підрахунки за звітний період 2023 року ще тривають, однак, за попередніми оцінками Польського інституту економіки, українці, що ведуть бізнес у Польщі, сплатили податків у сумі 5 млрд злотих. Причому цей показник в рази перевищує минулорічний", – зазначив він.

Романчук додав, що, за податковими даними за 2022 рік, загальна сума податків, сплачених, зокрема, фізичними особами з українським громадянством, становила майже 1 млрд злотих.

Голова Асоціації українського бізнесу у Польщі нагадав, що між нашими країнами діє угода про уникнення подвійного оподаткування, і на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації щодо цієї угоди.

"Наша організація готує спеціальний звіт про систему податків у Польщі та вплив на неї українського бізнесу. А що стосується угоди "Про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Польщею", то на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації з цієї угоди. Адже маємо розбіжності у трактуванні документа польською та українською сторонами", – наголосив він.

За даними Романчука, у Польщі на сьогодні працюють 27 тис. українських компаній. Це майже третина від загальної кількості компаній, засновниками яких є іноземці.