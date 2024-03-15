БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 733 9

Українські підприємці перерахували до бюджету Польщі понад 5 мільярдів злотих

україна,польща

Упродовж 2023 року українці в Польщі сплатили до бюджету країни податків на понад 5 млрд злотих.

Про це повідомив голова голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук, передає Укрінформ.

"Підрахунки за звітний період 2023 року ще тривають, однак, за попередніми оцінками Польського інституту економіки, українці, що ведуть бізнес у Польщі, сплатили податків у сумі 5 млрд злотих. Причому цей показник в рази перевищує минулорічний", – зазначив він.

Романчук додав, що, за податковими даними за 2022 рік, загальна сума податків, сплачених, зокрема, фізичними особами з українським громадянством, становила майже 1 млрд злотих.

Голова Асоціації українського бізнесу у Польщі нагадав, що між нашими країнами діє угода про уникнення подвійного оподаткування, і на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації щодо цієї угоди.

"Наша організація готує спеціальний звіт про систему податків у Польщі та вплив на неї українського бізнесу. А що стосується угоди "Про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Польщею", то на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації з цієї угоди. Адже маємо розбіжності у трактуванні документа польською та українською сторонами", – наголосив він.

За даними Романчука, у Польщі на сьогодні працюють 27 тис. українських компаній. Це майже третина від загальної кількості компаній, засновниками яких є іноземці.

Автор: 

біженці (709) бізнес (1197) мігранти (437) Польща (2459)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польша будет оставаться «абсолютно нейтральной» к проблемеhttps://nv.ua/ukraine/politics/ukrainskie-bezhency-denis-shmygal-zayavil-chto-ukraina-budet-vozvrashchat-lyudey-stimulami-50398643.html возвращения украинских беженцев домой . Страна не будет ни поощрять, ни препятствовать этому процессу, заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы в интервью https://www.dw.com/uk/posol-polsi-v-ukraini-pro-protesti-fermeriv-i-blokadu-kordonu/a-68507156 DW в среду, 13 марта
показати весь коментар
15.03.2024 10:48 Відповісти
польща зацікавлена у цій війні так само як і росія. І це факт. тут і шалене бабло, тут і покращення демографії...
показати весь коментар
15.03.2024 14:02 Відповісти
может быть да, а может быть и нет, но как воспользоваться ситуацией они знают
показати весь коментар
15.03.2024 14:09 Відповісти
***, яке ти недалеке...то п...єц
показати весь коментар
15.03.2024 14:11 Відповісти
п...єц - це ти. Обрав клоунів і з'****** від свого вибору.
показати весь коментар
15.03.2024 15:32 Відповісти
де там ді довпойопи які розказують, що польща більше всіх допомогла Україні! А нічого, що українські громадяни по факту допомогли польщі більше ніж вона допомогла Україні?!
показати весь коментар
15.03.2024 13:59 Відповісти
Громадяни допомагають СОБІ !... а не злодіям при кориті !
показати весь коментар
15.03.2024 14:13 Відповісти
А хто цих злодіїв до корита обрав? Такі самі імбіцили як і ти.
показати весь коментар
15.03.2024 15:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 