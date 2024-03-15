Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Калузькій області

У ніч проти 15 березня у безпілотники атакували нафтопереробний завод "Первый завод" у Калузькій області Росії. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

Губернатор Калузької області заявив, що в регіоні нібито було збито чотири дрони, унаслідок чого жодних руйнувань критичної інфраструктури не було.

Утім, за даними ASTRA, було збито лише один дрон. Три інших потрапили у нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу "Первый завод" у селищі Полотняний завод.

"Виникла пожежа, обладнання зазнало пошкодження. Ніхто не постраждав", – зазначили в телеграм-каналі.

За даними українських ЗМІ за нічною атакою на НПЗ стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.