Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Калузькій області
У ніч проти 15 березня у безпілотники атакували нафтопереробний завод "Первый завод" у Калузькій області Росії. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.
Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.
Губернатор Калузької області заявив, що в регіоні нібито було збито чотири дрони, унаслідок чого жодних руйнувань критичної інфраструктури не було.
Утім, за даними ASTRA, було збито лише один дрон. Три інших потрапили у нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу "Первый завод" у селищі Полотняний завод.
"Виникла пожежа, обладнання зазнало пошкодження. Ніхто не постраждав", – зазначили в телеграм-каналі.
За даними українських ЗМІ за нічною атакою на НПЗ стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль