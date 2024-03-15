БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 136 1

Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Калузькій області

калуга

У ніч проти 15 березня у безпілотники атакували нафтопереробний завод "Первый завод" у Калузькій області Росії. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

Губернатор Калузької області заявив, що в регіоні нібито було збито чотири дрони, унаслідок чого жодних руйнувань критичної інфраструктури не було.

Утім, за даними ASTRA, було збито лише один дрон. Три інших потрапили у нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу "Первый завод" у селищі Полотняний завод.

"Виникла пожежа, обладнання зазнало пошкодження. Ніхто не постраждав", – зазначили в телеграм-каналі.

За даними українських ЗМІ за нічною атакою на НПЗ стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Автор: 

НПЗ (380) росія (14400) дрони (370)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало, треба ще!
показати весь коментар
15.03.2024 11:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 