Для внутрішніх переселенців планують продовжити термін подання заяви на виплати

Міністерство соціальної політики хоче продовжити термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня до 30 квітня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства з результатами зустрічі з представниками департаментів соціального захисту ОВА.

"Вважаємо, що усі ВПО, які потребують цієї допомоги і з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Мінсоцполітики пропонує надати можливість отримувати таку допомогу:

дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатним вихователям; дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн - чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

патронатним вихователям; дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн - чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність); особам після досягнення віку 55 років;

особам з інвалідністю ІІІ групи , якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність); особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку; особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;

яким не встановлено інвалідність; особам, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Як повідомлялося, з 1 березня змінився загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб. Тепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.