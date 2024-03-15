Для внутрішніх переселенців планують продовжити термін подання заяви на виплати
Міністерство соціальної політики хоче продовжити термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня до 30 квітня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба відомства з результатами зустрічі з представниками департаментів соціального захисту ОВА.
"Вважаємо, що усі ВПО, які потребують цієї допомоги і з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання", – йдеться в повідомленні.
Крім того, Мінсоцполітики пропонує надати можливість отримувати таку допомогу:
- дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатним вихователям; дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн - чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);
- особам після досягнення віку 55 років;
- особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);
- особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;
- особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;
- особам, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Як повідомлялося, з 1 березня змінився загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб. Тепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.
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