Переселенці отримають субсидію на оренду житла

Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки ВПО – субсидію на оренду житла. Пілотний проєкт планують реалізувати упродовж двох років.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від: кількості осіб у родині, яка орендує житло; доходів домогосподарства; і спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

"Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія. Зараз проєкт рішення про таку допомогу погоджується в середині уряду", – додали у Мінсоцполітики.

Очікується, що після затвердження рішення вже з червня внутрішньо переміщені особи зможуть скористатися новим інструментом підтримки.