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Новини
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Переселенці отримають субсидію на оренду житла

квартира,аренда,покупка,дом

Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки ВПО – субсидію на оренду житла. Пілотний проєкт планують реалізувати упродовж двох років.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від: кількості осіб у родині, яка орендує житло; доходів домогосподарства; і спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

"Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія. Зараз проєкт рішення про таку допомогу погоджується в середині уряду", – додали у Мінсоцполітики.

Очікується, що після затвердження рішення вже з червня внутрішньо переміщені особи зможуть скористатися новим інструментом підтримки.

Автор: 

оренда (394) субсидія (613) переселенці (468) ВПО (45)


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Топ коментарі
+4
Оренда це гороші в нікуди, в карман багатіям що накупили квартир, особливо веселить, що субсидію пивязують до доходів. Порібно бдувати житло!
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15.03.2024 11:33
+4
Переселенці поки отримають - то високопосадовці руки нагріють
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15.03.2024 11:40
+3
Думаю в Львові чи Франківську тої субсидії вистачить орендувати хіба буду для пса ...
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15.03.2024 11:34
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Оренда це гороші в нікуди, в карман багатіям що накупили квартир, особливо веселить, що субсидію пивязують до доходів. Порібно бдувати житло!
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15.03.2024 11:33 Відповісти
« Дякуемо» Верещук!

Вона «розробила новий інструмент»…!?!

На третій рік війни!?!
От же курва…
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15.03.2024 14:18 Відповісти
проєкт планують реалізувати упродовж двох років
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15.03.2024 14:44 Відповісти
Думаю в Львові чи Франківську тої субсидії вистачить орендувати хіба буду для пса ...
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15.03.2024 11:34 Відповісти
А Львів, що їм щось винен щоб давати пентхауси свої задурно, де вони як свині живуть і перетворюють всьо в бардак.
Чому Львів має бути їм винен за те що звали руССкій мір?!
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15.03.2024 12:24 Відповісти
Андрій Іванович це випадково Не ви? )))
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15.03.2024 12:33 Відповісти
Нє
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15.03.2024 12:53 Відповісти
Хто ще так може за рідний Львів переживати))))?
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15.03.2024 12:56 Відповісти
Тільки домогосподарка, бізнесвумен з статками в 3 000 000 000 гривень Катерина Кіт - Садова !
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15.03.2024 12:57 Відповісти
Так розумна бізнесвумен з таким пдприємницьким талантом - і вийшла заміж за майже безштанька-безхатька пана Андрія . _))) Мабуть з жалості ?)))
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15.03.2024 13:02 Відповісти
Так. Андрійко бездара, а от Катруся і 5 дітей родила, і в декреті 3 000 000 000 заробила..............
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15.03.2024 13:03 Відповісти
Якби не його кобіта - то мабуть побирався б і бомжував))))
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15.03.2024 13:15 Відповісти
Переселенці поки отримають - то високопосадовці руки нагріють
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15.03.2024 11:40 Відповісти
По всій Україні стоять тисячі недобудованих будинків, чомуб їх не добудувати/реконструювати та роздатилюдям квартири, це краще ніж коженрік зливати гроші в аренду, але ж ні... влада не зацікавлена, бо прийдетья посадити друзів забудовників та чиновників, тих хто їх кришував.

У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти шахраїв забудовників чи організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.

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15.03.2024 11:40 Відповісти
Так пєрєсєлєнци балувані, їм подавай Львівську квартиру, Брюховицьку чи Сокільницьку віллу за дві гривні. Вони в інші села Львівської області за 30-40 км їхати не хачуть.
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15.03.2024 12:22 Відповісти
А ви хочете? Треба шукати роботу, давати дітям освіту. Маєте щастя жити вдома, то мовчали б.
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15.03.2024 21:30 Відповісти
Всьо для тих хто кликав "руССкій мір", а людям з решту території драконівські тарифи і безробіття!
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15.03.2024 12:20 Відповісти
Готов обенятся ключами!Я тебе субсидию и семную квартиру ты мне свою квартиру или дом с тарифами https://www.google.com/search?sca_esv=b8d6872986dba9cf&sca_upv=1&sxsrf=ACQVn08x9zNzdAy538C6d2hux75Kn5WReg:1710499231291&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHt8aYivaEAxVoSvEDHYk4A_IQkeECKAB6BAgNEAI неподъемными .
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15.03.2024 12:40 Відповісти
Мову спочатку вивчи і піди на фронт визволи Україну від "руССкава міра, який ти покликав!
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15.03.2024 12:55 Відповісти
а ты какого хера указываешь кому на каком языке говорить? или ты с фронта сам вещаещь? но скорее всего сидишь в глухой обороне под Тернополем, это в лучшем случае, а может в Италии который год посуду моешь! и еще не известно кто больше "звал русский мир", чти то 2кликав російський мир"...
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15.03.2024 14:48 Відповісти
Йди України визволяй від рашистів. Через тебе у нас біда. Поки ти у Львові відсиджуєшся, львів"яни за твої помилки вмирають.
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15.03.2024 15:21 Відповісти
Не, ну если только ты мне хату во Львове сдал - то значит я во Львове..
А вот беда у нас не из-за меня это уж точно! А из-за дебилов типа тебя, которые дальше языка не видят нихера!!!
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15.03.2024 16:22 Відповісти
Пока они отрымають замерзнут под забором.
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15.03.2024 12:38 Відповісти
Не вірю.
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15.03.2024 14:37 Відповісти
Для кого ті байки ?!... Самі хоч в то вірять ...?
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15.03.2024 15:19 Відповісти

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