Санкції працюють: Найбільша вантажна авіакомпанія Росії почала ліквідацію парку літаків

Російська авіакомпанія AirBridgeCargo, яка до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну була найбільшим вантажним авіаперевізником у Росії, почала повертати літаки іноземним власникам після дворічного простою.

AirBridgeCargo вже повернула перший Boeing 747 його китайському власнику лізингодавцю BOCA (Bank of China Aviation), повідомив представник компанії російському інформагентству РБК.

"12 березня вантажний перевізник "ЕйрБріджКарго" (AirBridgeCargo) повернув літак Boeing 747-8 лізингодавцю BOCA (Bank of China Aviation). Літак із реєстраційним номером VP-BIN вилетів із міжнародного аеропорту Шереметьєво до Шанхаю", – уточнили в авіакомпанії.

Очікується, що російська авіакомпанія найближчим часом поверне цьому ж лізингодавцю і другий борт Boeing 747, з номером VQ-BFU.

AirBridgeCargo раніше експлуатувала три Boeing, орендовані у BOCA. Один із них лізингодавець повернув собі ще 2022 року після запровадження санкції проти РФ за вторгнення в Україну: на той час літак перебував у Гонконгу.

Через відмову російської авіакомпанії повернути інші два літаки китайський лізингодавець у 2023 році подав на неї до суду Нью-Йорка і виграв позов. AirBridgeCargo зобов'язали виплатити $406 млн. У компанії не уточнили, чи анулює повернення літаків необхідність цієї виплати.

Як санкції вдарили по російській авіакомпанії AirBridgeCargo

До 2022 року AirBridgeCargo вважалася найбільшою вантажною авіакомпанією Росії. У 2021 році на її частку припадало 43% російських авіаційних вантажоперевезень, або 639 тис. тонн вантажів. Для порівняння, у 2022 році всі російські авіакомпанії разом перевезли менше – 600 тис. тонн вантажів, повідомляв Росстат.

AirBridgeCargo експлуатувала лише іноземні літаки виробництва Boeing. Зараз у її парку залишаються ще 11 вантажних Boeing 747-8, чотири Boeing 747-400 та один Boeing 777, більшість із яких уже понад два роки простоюють в аеропорту "Шереметьєво".

У 2022 році США включили до свого санкційного списку 12 бортів AirBridgeCargo, їх заборонили обслуговувати за межами РФ. З травня 2022 року у ньому перебувають шість бортів російської авіакомпанії, решту із списку виключили після повернення літаків лізингодавцям. Усі 16 літаків AirBridgeCargo станом на січень 2024 року були зареєстровані на Бермудах.

За підсумками 2022 року виручка перевізника впала на 81%, до 35,1 млрд рублів, чистий збиток склав 13,5 млрд руб. після прибутку у розмірі 53,9 млрд руб. роком раніше.

Станом на кінець 2022 року кінцевими бенефіціарами компанії залишалися засновник групи "Волга-Днепр" Олексій Ісайкін (75%) та Сергій Шкляник (25%).

Ще у 2022 році AirBridgeCargo обговорювала передачу Boeing 747 у лізинг Etihad Airways та організацію спільного підприємства з використанням наявних літаків. Але угода не відбулася, тому що влітку того ж року Велика Британія запровадила персональні санкції проти Ісайкіна.

У березні 2023 AirBridgeCargo повідомляла, що хоче відновити перевезення з використанням російських літаків Іл-96, які планувалося повернути до польотів на тлі санкцій. Перший рейс, до Китаю, планувалося організувати вже влітку, але потім літаки несподівано були передані іншій російській авіакомпанії – Sky Gates, "дочці" авіакомпанії Red Wings, яка належить держкорпорації "Ростєх".