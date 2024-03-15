На Сумщині викрили масштабну схему незаконного продажу цінних порід дерев

Сім керівників агролісгоспів сумської області та ексзаступник генерального директора обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс" отримали підозри у незаконному продажі лісу.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідство встановила, що керівники агролісгоспів, всупереч постанові уряду, почали продавати ліс не через законні товарні біржі, а напряму через укладення договорів із певними підприємцями за цінами, нижче ринкових.

При цьому на продаж йшли в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші.

За попередньою інформацією, від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн грн.

Під час обшуків вдома та робочих кабінетах підозрюваних знайшли готівку у різній валюті на 3,5 млн грн. Перевіряється інформація, що ці кошти були отримані в якості "відкатів" за торгівлю деревами.

Так, сім керівників агролісгоспів підозрюються в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки – ч. 2 ст. 364 КК України.

Екскерівник обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс" через те, що не проконтролював дії підлеглих, підозрюється у службовій недбалості – ч. 2 ст. 367 КК України.

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.