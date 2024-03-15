Бронювання від мобілізації: НКЦПФР визначила перелік критично важливих інвесткомпаній

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) визнала критично важливими для економіки низку компаній, які отримають право претендувати на бронювання співробітників від мобілізації.

За даними НКЦПФР, ці компанії включені до переліку критично важливих, бо вони відповідають визначеним раніше самою Нацкомісією вимогам, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, до переліку увійшли:

"Національний депозитарій України";

"Універ Капітал";

"Менеджмент Треже Трейдінг Лімітид";

КУА "АПФ "Апінвест";

КУА "Універ Менеджмент";

КУА "Діамант Інвест Менеджмент";

КУА "Клевер Кепітал";

КУА "Актив".

Раніше, в лютому, такий статус від НКЦПФР також отримали компанії:

"БТС Брокер";

"Інвестиційний капітал України" (ICU);

"Драгон Капітал";

"Торговець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива" (ТЦП "ПГІ").

Крім того, аналогічне рішення ухвалено щодо державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку" як поки що єдиного на ринку підприємства, що здійснює діяльність із надання інформаційних послуг.

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Як повідомлялося, у січні НКЦПФР встановила перелік критеріїв для віднесення професійних учасників ринку до важливих, що дозволить їм бронювати співробітників від мобілізації.

Згідно з ними, інвестиційні фірми, які здійснили власним коштом або коштом клієнтів угоди купівлі-продажу ОВДП у 2023 році на суму від 100 млн грн, і компанії з управління активами (КУА), фонди яких інвестували в ОВДП у 2023 році від 30 млн грн, можуть отримати статус критично важливих і додаткові можливості для бронювання своїх співробітників від мобілізації.

Альтернативою для КУА є надання у 2023 році фондами, якими вона управляє, позик підприємствам, пов'язаним із оборонною промисловістю, на суму від 100 млн грн.

Комісія також визнає важливими для ринку управителів майном для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю, якщо ця їхня діяльність пов'язана з будівництвом житла для потреб Міноборони або ветеранів війни та їхніх сімей (за наявності підтвердження відповідного державного органу).

Крім цього, до переліку важливих потрапили професійні учасники, які забезпечують формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, утворення та функціонування організованих ринків капіталу та або організованих товарних ринків.

Підприємство також буде визначено як важливе для ринку, якщо забезпечує здійснення клірингу та розрахунків (організацію проведення розрахунків) за вчиненими правочинами щодо фінінструментів або продукції чи забезпечує функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення.

Нарешті, важливими визначено підприємства, які є емітентами, що беруть участь у виконанні військових замовлень (за наявності підтвердження відповідного держоргану).