Кондитерська корпорація Roshen Порошенка отримала 5,6 мільярда прибутку

Виторг і чистий прибуток "Кондитерської корпорації "Рошен" зросли у 2023 році зріс на 44% – до 31,85 млрд грн та 5,64 млрд грн відповідно.

Собівартість реалізованої компанією минулого року продукції зросла до 21,46 млрд грн, пише українська редакція Forbes із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

У 2022 році виторг компанії становив 22,13 млрд грн, собівартість реалізованої продукції – 15,32 млрд грн, чистий прибуток – 3,93 млрд грн.

Продажі компанії і відповідно прибутки зросли завдяки експорту, розповів президент і співвласник компанії Roshen Вʼячеслав Москалевський. За його словами, експорт продукції у 2023 році зріс приблизно у півтора раза. Водночас частка України в структурі реалізації продукції впала.

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Крім того, на результати роботи компанії у 2022 році суттєво вплинуло повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У березні 2022 року Roshen зупинив роботу двох фабрик – у Києві та Борисполі, і зменшив потужності фабрик у Вінниці та Кременчуці. Продажі в перші місяці вторгнення впали впʼятеро, до 3000 тонн.

До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, Bonbonetti Choco Kft в Угорщині, а також Вінницький молочний завод.

Власна мережа Roshen охоплює 95 магазинів у 16 містах України, згідно з даними офіційного сайту. З них 39 точок – у Києві. Торік компанія відкрила перші фірмові магазини у трьох містах – Луцьку, Хмельницькому, Івано-Франківську.

Кінцевим бенефіціаром корпорації є син експрезидента Петра Порошенка Олексій.