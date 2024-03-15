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Новини
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Кондитерська корпорація Roshen Порошенка отримала 5,6 мільярда прибутку

рошен,roshen

Виторг і чистий прибуток "Кондитерської корпорації "Рошен" зросли у 2023 році зріс на 44% – до 31,85 млрд грн та 5,64 млрд грн відповідно.

Собівартість реалізованої компанією минулого року продукції зросла до 21,46 млрд грн, пише українська редакція Forbes із посиланням на дані аналітичної системи YouControl. 

У 2022 році виторг компанії становив 22,13 млрд грн, собівартість реалізованої продукції – 15,32 млрд грн, чистий прибуток – 3,93 млрд грн.

Продажі компанії і відповідно прибутки зросли завдяки експорту, розповів президент і співвласник компанії Roshen Вʼячеслав Москалевський. За його словами, експорт продукції у 2023 році зріс приблизно у півтора раза. Водночас частка України в структурі реалізації продукції впала.

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Крім того, на результати роботи компанії у 2022 році суттєво вплинуло повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У березні 2022 року Roshen зупинив роботу двох фабрик – у Києві та Борисполі, і зменшив потужності фабрик у Вінниці та Кременчуці. Продажі в перші місяці вторгнення впали впʼятеро, до 3000 тонн.

До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, Bonbonetti Choco Kft в Угорщині, а також Вінницький молочний завод.

Власна мережа Roshen охоплює 95 магазинів у 16 містах України, згідно з даними офіційного сайту. З них 39 точок – у Києві. Торік компанія відкрила перші фірмові магазини у трьох містах – Луцьку, Хмельницькому, Івано-Франківську.

Кінцевим бенефіціаром корпорації є син експрезидента Петра Порошенка Олексій.

Автор: 

Порошенко Петро (1798) прибуток (1823) Roshen (168)


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То й що...
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15.03.2024 19:55 Відповісти
А на донатах через его фонд сколько этот аферюга и жмот заработало- 52 ляма, где они?
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15.03.2024 20:55 Відповісти
Троль чи дурень ? До донатів він своїх власних 4 мільярди додав .
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15.03.2024 22:18 Відповісти
Це включно з контробандою цигарок, чи окремо
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15.03.2024 22:03 Відповісти
Ти у США контрабандні цигарки Рошен смалиш ? ))
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15.03.2024 22:19 Відповісти
так порешенко виконав обіцянку продати рошен - продав сину, які претензії, і клоун офшори передав другу, все чесно все законно, а ви лохи поширше рота розкривайте коли вам обіцяють
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16.03.2024 12:05 Відповісти
То й що? Я з 2019 року покупаю солодощі виключно від "Рошен". То чому мають падати прибутки у цієї корпорації? Нехай зростають, адже "Рошен" і податки в державу сплачує, і армію фінансує, на відміну від кривавого зеленого шапіто.
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16.03.2024 16:45 Відповісти

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