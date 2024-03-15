Кількість IT-спеціалістів в Україні збільшилася за рік на 3%

Кількість IT-фахівців, що працюють в Україні, в 2023 році зросла приблизно на 2,7% – до 346,2 тис. осіб.

Про це свідчать дані дослідження Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT, підготовленого IT-асоціацією, передає Інтерфакс-Україна.

Виконавча директорка IT Ukraine Association Марія Шевчук уточнила, що такі статистичні дані були надані на запит IT-асоціації та Міністерства цифрової трансформації Державною службою статистики.

"При цьому, один і той же IT-фахівець може бути індивідуальним підприємцем (ФОП), найманим працівником, працевлаштованим у штаті IT-компанії, та спеціалістом, який працює за gig-контрактом. Це дублювання не відображено в цифрах статистики", – уточнила Шевчук.

Згідно з даними дослідження, найбільший приріст відзначався серед спеціалістів, які працюють в IT по gig-контракту. Їхня кількість у 2023 році зросла у 3,9 раза – до 23,2 тис.

При цьому кількість фахівців, зареєстрованих як підприємці (ФОП), скоротилася до 265 тис. проти 272,8 тис. у 2022 році.

У дослідженні вказується, що нові дані про кількість співробітників, працевлаштованих у штаті IT-компаній за 2023 рік, відсутні, але у 2022 року їх кількість сягала 58,1 тис.

Загалом за п'ять років з 2018 по 2023 рік зростання кількості IT-фахівців в Україні склало 78,4%, зазначено у дослідженні Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT.

Кількість сплачених IT-індустрією податків в Україні за час повномасштабного вторгнення скоротилася: згідно з наведеними в дослідженні станом на 1 січня 2022 року сплачено $1,02 млрд, 1 січня 2023 року – $996,7 млн, 1 січня 2024 року – $982,6 млн.

Кількість M&A угод у сфері IT у 2022 році скоротилася з 19 на $146 млн до 11 на $161,2 млн у 2023 році.

IT в Україні залишається важливим партнером для зарубіжних компаній, незважаючи на війну, що продовжується, зазначив на презентації дослідження віцепрезидент EPAM Україна Степан Мітіш.

"Коли нашим клієнтам потрібно зробити щось неможливе, вони йдуть в Україну, всупереч усьому. При всій повазі до інших країн та національностей, але українці – це про креатив, знання та технології, націленість на результат, про незламність і продуктивність, що довели останні два роки", – сказав Мітіш.

Як приклад, він навів американську компанію MedTech, яка спеціалізується на продуктах у сфері healthcare. За його словами, компанія, розуміючи "унікальність українських талантів", збільшила розмір команди з 25 до 200 осіб упродовж двох років повномасштабного вторгнення. Назву компанії Мітіш не уточнив.