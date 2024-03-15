Експорт товарів із України зріс на 8,2%, – Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 року скоротилося на 11,7% порівняно з аналогічним місяцем 2023 року – до $1,68 млрд із $1,9 млрд.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, експорт товарів із України у січні 2024 року порівняно з січнем 2023 року зріс на 8,2% – до $3,4 млрд, імпорт – на 0,7%, до $5,08 млрд.

Держстат уточнив, що в січні 2024 року порівняно з груднем 2023 року сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 7,4% – до $3,47 млрд, а імпорту практично не змінився, склавши $5,54 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у січні 2024 року було негативним і становило $2,07 млрд, у грудні 2023 року також зафіксовано негативне сальдо – $2,3 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні 2024 року становив 0,67 (у січні 2023 року – 0,62).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 191 країни світу.