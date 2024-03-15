Фермери на деокупованих територіях зможуть отримати дотації з держбюджету
Кабінет Міністрів започатковує нову програму компенсацій, у межах якої невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тис. грн на гектар своїх оброблюваних угідь.
"Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тис. грн на гектар своїх оброблюваних угідь", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 15 березня.
Максимальна площа – до 120 гектарів
За словами Шмигаля, це кошти, які допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай.
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Владимир Кравченко #484733
показати весь коментар15.03.2024 21:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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