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Фермери на деокупованих територіях зможуть отримати дотації з держбюджету

шмигаль

Кабінет Міністрів започатковує нову програму компенсацій, у межах якої невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тис. грн на гектар своїх оброблюваних угідь.

"Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тис. грн на гектар своїх оброблюваних угідь", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 15 березня.

Максимальна площа – до 120 гектарів

За словами Шмигаля, це кошти, які допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай.

Автор: 

аграрії (1336) компенсації (338) сільське господарство (519) фермер (235)


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15.03.2024 21:29 Відповісти

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