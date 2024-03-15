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Новини Війна
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Кабмін запропонував збільшити кількість прикордонників після війни

прикордонники,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Кабінет Міністрів підготував на розгляд парламенту законопроєкт, згідно з яким загальна чисельність Державної прикордонної служби протягом року з дня припинення воєнного стану в Україні має становити 75 тис. осіб, у тому числі до 67 тис. військовослужбовців.

"Схвалено проєкт закону "Про внесення зміни до пункту 1 розділу IX "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується встановити, що загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 тис. осіб, у тому числі до 67 тис. військовослужбовців. Наразі загальна чисельність Державної прикордонної служби України становить 60 тис., тобто її пропонується збільшити на 15 тис. осіб, уточнили у пресслужба МВС.

Зазначається, що це потрібно з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі сил оборони і забезпечення готовності в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на кордоні. 

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (610) кордон (1148)


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Дайте вгадаю... На західному кордоні?
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15.03.2024 21:23 Відповісти
Концтабір за закритими кордонами тут планується назавжди, так виходить.
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15.03.2024 21:47 Відповісти
Так. Стіна Зеленського вже фактично побудована. Але думаю що вона (Стіна Зеленського) буде існувати не так довго як Берлінська стіна. Зараз не часи Холодної війни.
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15.03.2024 21:53 Відповісти

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