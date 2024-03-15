Кабмін запропонував збільшити кількість прикордонників після війни

Кабінет Міністрів підготував на розгляд парламенту законопроєкт, згідно з яким загальна чисельність Державної прикордонної служби протягом року з дня припинення воєнного стану в Україні має становити 75 тис. осіб, у тому числі до 67 тис. військовослужбовців.

"Схвалено проєкт закону "Про внесення зміни до пункту 1 розділу IX "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується встановити, що загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 тис. осіб, у тому числі до 67 тис. військовослужбовців. Наразі загальна чисельність Державної прикордонної служби України становить 60 тис., тобто її пропонується збільшити на 15 тис. осіб, уточнили у пресслужба МВС.

Зазначається, що це потрібно з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі сил оборони і забезпечення готовності в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на кордоні.