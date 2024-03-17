Греція надаватиме військову допомогу Україні через Чехію

Греція цього року продовжить постачання військової техніки та боєприпасів Україні за посередництва Чехії.

Як пише Ekathimerini, Греція повідомила офіційним особам Євросоюзу, відповідальним за координацію надання допомоги Україні, що вона цього року зможе поставити Києву боєприпаси через Чехію, передає Укрінформ.

Зокрема, Афіни готові передати українським Збройним Силам:

2 тис. авіаційних ракет Zuni,

180 реактивних снарядів калібру 75-мм,

90 тис. протитанкових снарядів калібру 90-мм,

4 млн набоїв для стрілецької зброї,

70 американських 155-мм гаубиць М114А1.

Гаубиці надійдуть зі складу грецької армії, оскільки вони "тривалий час вважались непотрібними для оперативних потреб" Греції.

Однак М114А1 будуть корисними для ведення українськими військовими боїв на багнистій місцевості. Це буде вже друга партія гаубиць, яку Греці продасть Чехії для подальшої передачі Україні.

Міністр оброни Греції Нікос Дендіас наступного тижня візьме участь у зустрічі формату "Рамштайн" у Німеччині, де повторить пропозицію його країни щодо необхідності зберегти постачання зброї та боєприпасів Україні.