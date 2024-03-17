TikTok заробив у США рекордні $16 мільярдів. Однак соцмережу в США можуть заборонити

Виручка сервісу для створення та перегляду коротких відео TikTok у США в 2023 році досягла рекордних $16 млрд.

Про це пише Financial Times із посиланням на три джерела, знайомі з фінансовими показниками компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Сукупний виторг компанії ByteDance, що володіє сервісом, склав $120 млрд, за рік збільшившись приблизно на 40%. Більшість виручки компанія отримує у Китаї.

Чистий прибуток оцінюється у $28 млрд.

ByteDance, акції якої не торгуються на біржі, не розкриває фінансових показників.

Заборона TikTok у США

Раніше Палата представників американського Конгресу схвалила законопроєкт, який може спричинити заборону TikTok на американській території. Документ передбачає, що ByteDance має відмовитися від сервісу – інакше платформу можуть заборонити в США.

Зараз законопроєкт розглядається в Сенаті, де перспективи його ухвалення не цілком зрозумілі. При цьому президент США Джо Байден уже заявив, що підпише документ, якщо його схвалить сенатори.

До того колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що він збирає групу інвесторів для покупки сервісу.

Американський підрозділ TikTok, якщо до нього застосовувати той самий мультиплікатор, що й до бізнесу Meta, може коштувати близько $150 млрд, зазначає FT. Крім того, угоду може заборонити влада Китаю.

TikTok за останні кілька років набув величезної популярності. На думку американської влади, влада Китаю може використовувати додаток для збору особистих даних американців.

За оцінками самої компанії, TikTok налічує близько 170 млн користувачів у США.