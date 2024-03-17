"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий рейс на шкільні весняні канікули

"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд на період шкільних канікул: на 23 березня призначили додатковий поїзд "Інтерсіті+" №777/778 Київ – Львів.

"Призначаємо ще один додатковий поїзд на період шкільних канікул! На найбільш гарячу дату місяця – 23 березня – призначили додатковий поїзд "Інтерсіті+" №777/778 Київ – Львів", – повідомили в компанії.

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:07.

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в той же день о 13:45 та прибуватиме до Києва о 20:04.

Які потяги призначено на весняні канікули

Поїзд №159/160 Київ –Трускавець відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. Із Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

Поїзд №191/192 Київ – Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

Поїзд №255/256 Київ – Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 7:50. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

Поїзд №192 Львів – Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

Поїзд №195 Київ – Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.

Поїзд №201/202 Харків – Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

Поїзд №203/204 Дніпро – Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Крім того, прогнозуючи майбутній попит, вже зараз "Укрзалізниця" виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні.