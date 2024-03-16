Безпілотники атакували одразу два нафтопереробні заводи у Самарській області. ВIДЕО
Вранці, 16 березня, безпілотники атакували два нафтопереробні заводи на території Самарської області РФ. Унаслідок ударів спалахнув вогонь.
Про це пише Telegram-канал Baza.
Зазначається, що атака сталася близько шостої ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу у Сизрані. Там почалася пожежа.
На даний момент площа займання становить 500 квадратних метрів. На місці працюють оперативні служби.
У цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишівський НПЗ. Там також почалася пожежа, яку через пів години загасили.
За даними місцевої влади, постраждалих немає.
Обидва заводи належать "Роснєфті".
Топ коментарі
+5 Victor Elkun #512325
показати весь коментар16.03.2024 17:05 Посилання
+1 Vasyl Bykov
показати весь коментар16.03.2024 19:08 Посилання
+1 Victor Elkun #512325
показати весь коментар16.03.2024 22:13 Посилання
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А от питання - що більше засмутить владоможців України - якщо Україна втратить пару танків (а вони коштують багато) , чи якщо хтось спалить всі автівки під Верховною Радою?
Тому треба палити АЗС, скупчення автівок, склади, ЛІС, ВСЕ - що горить і до речі, це легше і швидше зробити
От коли кожен росіянин на собі особисто буде відчувати наслідки війни, це і на фронті допоможе більше.
Де ті легіони , що на росіє зайшли?
Чому вони не роблять рейд пожеж і знищення всього , що на шляху?
Цим можна паніку і жах посіяти
Ви явно не розумієте різницю між АЗС й цілого НПЗ , або наприклад станції перлізу етанола . Наслідки згорілого АЗС це нувелюється за тиждні . Відновити навіть частково згорілий НПЗ це 3-5 років . Й головне . На АЗС усе палево воно зберігається в підземних резервуарах й це постійно поповнюється й тому там максимальна кубатура ну 10 тон . Вразити підземні сховища в 10 раз складнійше . Бо там бетонний кожух ... й Резервувар він під 3 метра під землею . А НПЗ там до 20 десятків колон кожна по 120 кубів кожна й усе стоять вертікально . А при підриві й горінні колон шкодиться й комунікація шкодиться компрессори й насоні станції . Можливо запалити кілька колон й велика верогідність , що усе переходить у сепаратори , в реактори крейкінгу . НПЗ це навіть не завод , а цілий комплекс заводів . Ви бачили як у 2001 році "башні-близнюки" обвалилися до повних руїн . А там було палива на 2 літака . На НПЗ там на 50-100 літаків палива ?! А в АЗС там тритина літка й усе під землею !
В следующий раз более удачные примеры приведите.
А по теме - интересные вещи говорите. Только лучше их направить куда-то более адресно в разведку и прочие структуры, может возьмут на заметку.
пробив не літак а паливо яке влетіло на швидкості 600кмг у будівлю та вилетіло ажз другої сторони, це інерція-с батєнька!
Вікна та перегородки у нього залізні. Ты, видимо, из тех верующих, у кого не только критическое мышление отсутствует, но и своим собственным глазам верить отказываются. Вы видео-то хоть смотрели, уважаемый! А схему конструкции башен? Однозначно нет. Ну так посмотрите. "Летаки" там как раз не через оконные проёмы пролетали, а через всю площадь башни. Фактически картонка пробивает сталь 6см толщины и даже не теряет энергии и летит дальше. И потом центральные несущие колонны ещё.
Посмотрите видео второй башни, там где оно на пару секунд даже внезапно чёрным экраном закрывается - они сами поняли, какую дичь пустили в эфир и попытались скрыть. Но всё равно видно, что "самолёт" проходит невредимый насквозь! Это не наводит на мысли?
Ну а керосин, "пробивающий на 600км/ч несколько слоёв конструкционной стали насквозь" - для такого открытия даже нобелевки мало, это открытие на уровне холодного термоядерного синтеза.
Напишите военным про такой способ, войну за пару недель закончат.
але ж діскутувати з прхільником теорій змов та зог та рептілойдів - марна справа
Ось саме цей чувак не зрозумів таку очевидну річь , що його "високопрочна" сталь перетворюється в пластелін під дією такої температури (мартенсіт) . Тобто в такому кейсі великих відсоток пластичної маси мартенситу гірша за той же бетон . Требо розуміти , що коефіцієнт тепловіддачи сталі (будь якої) в 100 разів висший за бетон й тому металеві колонний й швелера в якості перекриття спияли йще більше розповсюдженню пожежи ...
Тобто -- картина для інженера-механіка (або будівельника) , розробника й конструктора з доброю базою : теплотехніки й матеріалознавства абосолютно чітка й одностайна ...
Й тільки поет й журналіст - гуманітарій може вірити майлку муру ...