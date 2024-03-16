Безпілотники атакували одразу два нафтопереробні заводи у Самарській області. ВIДЕО

Вранці, 16 березня, безпілотники атакували два нафтопереробні заводи на території Самарської області РФ. Унаслідок ударів спалахнув вогонь.

Про це пише Telegram-канал Baza.



Зазначається, що атака сталася близько шостої ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу у Сизрані. Там почалася пожежа.

На даний момент площа займання становить 500 квадратних метрів. На місці працюють оперативні служби.

У цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишівський НПЗ. Там також почалася пожежа, яку через пів години загасили.

За даними місцевої влади, постраждалих немає.

Обидва заводи належать "Роснєфті".