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Новини
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Безпілотники атакували одразу два нафтопереробні заводи у Самарській області. ВIДЕО

самара

Вранці, 16 березня, безпілотники атакували два нафтопереробні заводи на території Самарської області РФ. Унаслідок ударів спалахнув вогонь.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Зазначається, що атака сталася близько шостої ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу у Сизрані. Там почалася пожежа.

На даний момент площа займання становить 500 квадратних метрів. На місці працюють оперативні служби.

У цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишівський НПЗ. Там також почалася пожежа, яку через пів години загасили.

За даними місцевої влади, постраждалих немає.

Обидва заводи належать "Роснєфті".

Автор: 

безпілотник (541) НПЗ (380) росія (14400) дрони (370)


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Топ коментарі
+5
Як петрохимик скажу , що бити требо не по апаратах-реактора крейкінгу (бо там крім 20мм легіоранної сталі йще пім метра бетона високих марок) , а по компрессорах високого тиску в верхніх шарах ректіфікаційних колон й по зворотніх клапанах , бо тоді нафта й газолін підніміть великий фонтан й заллє усю площадку , щоб там земля горіла . Крім того якщо в машиний зал попадає заряд й це не насосна станція , а компресорна навіть середнього тиску , то там миттєвий вибух буде . Захистити такі заводи навіть за років 5 неможливо в принципі . Бо їх потрібно перебудовувати під війну майже з нуля . Там нічого не прилаштованне під витримання вибухівкі з повітря . Усе там було розрахованно на гавтетоаналоговое ППО ... а воно там в них просто гавнєтное ... або простому - говєноє ...
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16.03.2024 17:05
+1
Які складнощі!
А от питання - що більше засмутить владоможців України - якщо Україна втратить пару танків (а вони коштують багато) , чи якщо хтось спалить всі автівки під Верховною Радою?
Тому треба палити АЗС, скупчення автівок, склади, ЛІС, ВСЕ - що горить і до речі, це легше і швидше зробити
От коли кожен росіянин на собі особисто буде відчувати наслідки війни, це і на фронті допоможе більше.
Де ті легіони , що на росіє зайшли?
Чому вони не роблять рейд пожеж і знищення всього , що на шляху?
Цим можна паніку і жах посіяти
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16.03.2024 19:08
+1
Палити ліс в европейський частині -- це марна втрата ціних ресурсів . Це все одно , що спроба запалити вулицю туалетним папіром ...
Ви явно не розумієте різницю між АЗС й цілого НПЗ , або наприклад станції перлізу етанола . Наслідки згорілого АЗС це нувелюється за тиждні . Відновити навіть частково згорілий НПЗ це 3-5 років . Й головне . На АЗС усе палево воно зберігається в підземних резервуарах й це постійно поповнюється й тому там максимальна кубатура ну 10 тон . Вразити підземні сховища в 10 раз складнійше . Бо там бетонний кожух ... й Резервувар він під 3 метра під землею . А НПЗ там до 20 десятків колон кожна по 120 кубів кожна й усе стоять вертікально . А при підриві й горінні колон шкодиться й комунікація шкодиться компрессори й насоні станції . Можливо запалити кілька колон й велика верогідність , що усе переходить у сепаратори , в реактори крейкінгу . НПЗ це навіть не завод , а цілий комплекс заводів . Ви бачили як у 2001 році "башні-близнюки" обвалилися до повних руїн . А там було палива на 2 літака . На НПЗ там на 50-100 літаків палива ?! А в АЗС там тритина літка й усе під землею !
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16.03.2024 22:13
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16.03.2024 12:36 Відповісти
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16.03.2024 20:16 Відповісти
Як петрохимик скажу , що бити требо не по апаратах-реактора крейкінгу (бо там крім 20мм легіоранної сталі йще пім метра бетона високих марок) , а по компрессорах високого тиску в верхніх шарах ректіфікаційних колон й по зворотніх клапанах , бо тоді нафта й газолін підніміть великий фонтан й заллє усю площадку , щоб там земля горіла . Крім того якщо в машиний зал попадає заряд й це не насосна станція , а компресорна навіть середнього тиску , то там миттєвий вибух буде . Захистити такі заводи навіть за років 5 неможливо в принципі . Бо їх потрібно перебудовувати під війну майже з нуля . Там нічого не прилаштованне під витримання вибухівкі з повітря . Усе там було розрахованно на гавтетоаналоговое ППО ... а воно там в них просто гавнєтное ... або простому - говєноє ...
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16.03.2024 17:05 Відповісти
Які складнощі!
А от питання - що більше засмутить владоможців України - якщо Україна втратить пару танків (а вони коштують багато) , чи якщо хтось спалить всі автівки під Верховною Радою?
Тому треба палити АЗС, скупчення автівок, склади, ЛІС, ВСЕ - що горить і до речі, це легше і швидше зробити
От коли кожен росіянин на собі особисто буде відчувати наслідки війни, це і на фронті допоможе більше.
Де ті легіони , що на росіє зайшли?
Чому вони не роблять рейд пожеж і знищення всього , що на шляху?
Цим можна паніку і жах посіяти
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16.03.2024 19:08 Відповісти
Влітку будемо палити один одному поля зі збіжжям. Їх найтяжче захистити.
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17.03.2024 08:14 Відповісти
Знайшли до кого апелювати !! Вони громадяни РФ і зацікавлені зберегти інфраструктуру для себе у майбутньому.
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17.03.2024 14:37 Відповісти
Палити ліс в европейський частині -- це марна втрата ціних ресурсів . Це все одно , що спроба запалити вулицю туалетним папіром ...
Ви явно не розумієте різницю між АЗС й цілого НПЗ , або наприклад станції перлізу етанола . Наслідки згорілого АЗС це нувелюється за тиждні . Відновити навіть частково згорілий НПЗ це 3-5 років . Й головне . На АЗС усе палево воно зберігається в підземних резервуарах й це постійно поповнюється й тому там максимальна кубатура ну 10 тон . Вразити підземні сховища в 10 раз складнійше . Бо там бетонний кожух ... й Резервувар він під 3 метра під землею . А НПЗ там до 20 десятків колон кожна по 120 кубів кожна й усе стоять вертікально . А при підриві й горінні колон шкодиться й комунікація шкодиться компрессори й насоні станції . Можливо запалити кілька колон й велика верогідність , що усе переходить у сепаратори , в реактори крейкінгу . НПЗ це навіть не завод , а цілий комплекс заводів . Ви бачили як у 2001 році "башні-близнюки" обвалилися до повних руїн . А там було палива на 2 літака . На НПЗ там на 50-100 літаків палива ?! А в АЗС там тритина літка й усе під землею !
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16.03.2024 22:13 Відповісти
Надо по самым ценным целям стрелять, чтобы уничтожить нефтеперерабатывающую и нефтедобывающую отрасль. Тогда денег на россии не будет.
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17.03.2024 17:28 Відповісти
Но это не так просто. Они лучше охраняются по идее и беспилотники с большим радиусом действия нужны. Если можно дотянутся до заправки, заправку тоже надо врывать.
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17.03.2024 17:31 Відповісти
Вы начали за здравие, а кончили за упокой. Башни близнецы, сделанные из толстенных стальных балок в несколько слоёв насквозь (!) пробиваются тоненьким алюминиевым самолётом? Для башен это было всё равно что картонный самолёт. А тут нам показывает, что даже крылья прошли стальную башню, как нож масло
В следующий раз более удачные примеры приведите.

А по теме - интересные вещи говорите. Только лучше их направить куда-то более адресно в разведку и прочие структуры, может возьмут на заметку.
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17.03.2024 22:20 Відповісти
вікна та перегородки між офісами там теж залізні?
пробив не літак а паливо яке влетіло на швидкості 600кмг у будівлю та вилетіло ажз другої сторони, це інерція-с батєнька!
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18.03.2024 09:48 Відповісти
Маменька, ды Вы гений! Нобелевку по физике не забудьте забрать!
Вікна та перегородки у нього залізні. Ты, видимо, из тех верующих, у кого не только критическое мышление отсутствует, но и своим собственным глазам верить отказываются. Вы видео-то хоть смотрели, уважаемый! А схему конструкции башен? Однозначно нет. Ну так посмотрите. "Летаки" там как раз не через оконные проёмы пролетали, а через всю площадь башни. Фактически картонка пробивает сталь 6см толщины и даже не теряет энергии и летит дальше. И потом центральные несущие колонны ещё.

Посмотрите видео второй башни, там где оно на пару секунд даже внезапно чёрным экраном закрывается - они сами поняли, какую дичь пустили в эфир и попытались скрыть. Но всё равно видно, что "самолёт" проходит невредимый насквозь! Это не наводит на мысли?

Ну а керосин, "пробивающий на 600км/ч несколько слоёв конструкционной стали насквозь" - для такого открытия даже нобелевки мало, это открытие на уровне холодного термоядерного синтеза.

Напишите военным про такой способ, войну за пару недель закончат.
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18.03.2024 12:30 Відповісти
ви забули ще щось про рєптілойдів додати 🤣
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18.03.2024 15:12 Відповісти
Навіщо тоби рептилоїди? Продолжай жить в своём мире, верить всему что говорят по телеку и наслаждайся происходящим.
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18.03.2024 16:43 Відповісти
Справа не в вікнах ... Не було там ніякої "сталевої башні" ... Це я Вам як викладач ТММ й спромату кажу . Але ж як конструктор й проєктант приймав участь в розрахунках фундаментів й несучих колон будівельних конструкцій теж . Конструкція ця не зовсім ******* . По проєкту Минору Ямасаки їх збудували в 1973 році . Як у усі висотки й зараз ****** конструкція їх це колонни з трубного або скругленого квадратного профіля . Ніякого "толстєнного" стального листа там нема и не може було буть . Колони там стояли плотно , тобто не кожні 15 метрів , а кожні 6м . Це у фантазіях журнашлюхи майкла мура , бо воно абсолютно технічний невіглас й тому поетично розмалював те , що воно не розуміє . Жоден будинок не розрахованний на боковий удар . Тим більш -- фюзеляжем й шпангоутами літака ... Максимальна прочність колон й перкреттів як відмо - це на нульовому рівні , далі усе зменьшується , бо на даху нема ніякого навантаження й простійше скручуючий момент колони в 480 м він 479 метрі меньший за на цоколі в 480 разів й для цього в будь якому будинку-башні несуці колони мають конусну конструкцію та й бетонні наповнення стін теж мають набагато зменшину вагу . Бо крім очевидного "парусу" йще одне навантаження -- це Ейлерова сила . Усі порівнюють літак зі снарядом , який нібито так не проходить . Але снаряд влучає маючи лише кінетичну енергію , яка загасає в момент влучання . А тут Прант-енд-уитні двигун в 20 тисяч pounds . Тобто тяга 5 тисяч кгс . По народному -- 5 тонн . й це на площу 3-4 метри квадратних , бо й аеродінамічна конструкція (яка збудованна як гострий ніж) як крила -- вони зрізають несучі колони як ніж . Бо там при тязі 2.5 на кожне крило площа контакту там ну 20-50 см2 250 МПа напруга ...
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19.03.2024 13:13 Відповісти
дякую що не ліньки було все це писати! я це вже читав багато де

але ж діскутувати з прхільником теорій змов та зог та рептілойдів - марна справа
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19.03.2024 13:46 Відповісти
Ви , вочевидь помилися з паливом , з такими конспірологами требо чітко формулювати свою думку . Це я усе вірно зрозумів , що ви не мали на увазі нібито рідина - керосин може проламувати бетон й сталь . Ні Ви просто до кінця не написали , що в процесі горіння керосину , меблі й інших матеріалів , що довели температуру приміщення більше ніж 800 град. по цельсію ....
Ось саме цей чувак не зрозумів таку очевидну річь , що його "високопрочна" сталь перетворюється в пластелін під дією такої температури (мартенсіт) . Тобто в такому кейсі великих відсоток пластичної маси мартенситу гірша за той же бетон . Требо розуміти , що коефіцієнт тепловіддачи сталі (будь якої) в 100 разів висший за бетон й тому металеві колонний й швелера в якості перекриття спияли йще більше розповсюдженню пожежи ...
Тобто -- картина для інженера-механіка (або будівельника) , розробника й конструктора з доброю базою : теплотехніки й матеріалознавства абосолютно чітка й одностайна ...

Й тільки поет й журналіст - гуманітарій може вірити майлку муру ...
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19.03.2024 16:02 Відповісти
я мав на увазі що паливо вилетіло навіть з протилежного боку башен, тобто пролетіло офіси наскрізь
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19.03.2024 19:46 Відповісти
Новоросійський морський порт треба спалити! Оце було б дуууууже боляче для орків!

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17.03.2024 18:36 Відповісти
О! Я такі відео чогось люблю. К2 горить - це добре
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18.03.2024 12:28 Відповісти

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