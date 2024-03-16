Україна отримала надлишки електроенергії з Польщі

У п’ятницю, 15 березня, на запит Польщі до енергосистеми України передавалась електроенергія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Вчора на запит Польщі до енергосистеми України передавалась електроенергія з 14:30 до 17:00 сумарною величиною 1000 МВт-год", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в Україні контрольована. Енергосистема збалансована.

Водночас в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС. Для покриття потреб споживачів задіяно резерви тепло- та гідрогенерації.

Крім того, унаслідок неодноразових обстрілів на Чернігівщині відключені лінії 10 кВ, знеструмлено одразу понад дві тисячі споживачів.

Також пошкоджено розподільний газопровод високого тиску на Харківщині. Без газопостачання залишились понад 600 споживачів та комунально-побутовий обʼєкт.

Через технологічні порушення відключалось обладнання на підстанції 330 кВ у прифронтовому регіоні на Харківщині, знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, яких оперативно було заживлено.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 4241 МВт-год, експорт – до 2630 МВт-год.