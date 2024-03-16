"СБУ заблокувала постачання комплектуючих для "шахедів" та крилатих ракет до Росії ...".

Кіберфахівці Служби безпеки системно працюють і мають результати у блокуванні поставок комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для виробництва дронів типу "Шахед" і мікросхем для крилатих ракет.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет", – зазначив він.

Окрім того він додав, що кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

За словами Вітюка, розвідувальна інформація, отримана ДКІБ, допомагає запобігти людським жертвам. Так само як і відбиття кібератак.

За два роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тис. кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії. Ці кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.

Ілля Вітюк прогнозує, що російські спецслужби будуть нарощувати свій кібернаступальний потенціал.