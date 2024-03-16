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Новини
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СБУ заблокувала постачання комплектуючих для "шахедів" та крилатих ракет до Росії

ілля,вітюк

Кіберфахівці Служби безпеки системно працюють і мають результати у блокуванні поставок комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для виробництва дронів типу "Шахед" і мікросхем для крилатих ракет.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет", – зазначив він.

Окрім того він додав, що кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

За словами Вітюка, розвідувальна інформація, отримана ДКІБ, допомагає запобігти людським жертвам. Так само як і відбиття кібератак.

За два роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тис. кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії. Ці кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.

Ілля Вітюк прогнозує, що російські спецслужби будуть нарощувати свій кібернаступальний потенціал.

Автор: 

безпілотник (541) росія (14400) СБУ (1548) кібербезпека (475) дрони (370)


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Топ коментарі
+6
пі,здіть язиком - це вам не нулі в окопі.
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16.03.2024 18:53
+4
Розвідка США визнає, що неможливо перекрити всі канали поставок мікропроцесорів, які закуповуються кассабами через фірми-прокладки за участі турецьких, казахських **************. А тут дивись : зелені табуретки звітують про чергову перемогу блазне-дєрьмаків на полях медіа-баталій.
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16.03.2024 19:07
+3
Іди ще "покачайся" , а потім знову прийдеш і будеш мужньо та героїчно намазувати це зелене лайно на рила Zефілітіків.
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17.03.2024 16:00
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незрозуміло... з тексту інфи виходить, що ця комплектація з України йшла до касапів?
Якщо так - то чому на півдорозі зупнились, чому злочинці не в СІЗО?
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16.03.2024 15:28 Відповісти
Розвідка США визнає, що неможливо перекрити всі канали поставок мікропроцесорів, які закуповуються кассабами через фірми-прокладки за участі турецьких, казахських **************. А тут дивись : зелені табуретки звітують про чергову перемогу блазне-дєрьмаків на полях медіа-баталій.
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16.03.2024 19:07 Відповісти
Неужели нельзя на эти фирмы санкции наложить и объявить всех фигурантов международный розыск за поставки террористам? И от правительства этих стран потребовать их выдачи?
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17.03.2024 17:21 Відповісти
пі,здіть язиком - це вам не нулі в окопі.
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16.03.2024 18:53 Відповісти
на нулі в окопі це найменш ефективний спосіб ведення війни! ти за це агітуєш? кинули к фуям кібер-розвідку - і в окоп?
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17.03.2024 10:40 Відповісти
Ні, він агітує кинути туди тебе та інших шашличних сраколизів, які привели до влади нелегітимного віслюка.
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17.03.2024 16:02 Відповісти
а ти точно достатньо дорослий виріс щоб ******* на незнайомого дядю? в вас обох ще кидалки нє отрослі мене кудись кидати і ти явно зальотний тут, якщо записав мене в шашличники і сраколізи гундосого чма. ну і довбойоб на додачу, якщо заперечуєш тезу превалювання кіберрозвідки над піхотою
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17.03.2024 19:45 Відповісти
Будеш своїй падригє під носа тикати падло. Бери цього перекачаного шашличного ублюдка і ******** на фронт , а не пздите в коментарях.
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18.03.2024 00:26 Відповісти
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16.03.2024 20:31 Відповісти
"СБУ заблокувала постачання комплектуючих для "шахедів" та крилатих ракет до Росії ...".

Ух ты , вот это МОЛОДЦЫ СБУшники! Всего лишь третий год войны пошел , а уже заблокували ! Оперативно сработали, красавцы! Военный вождь просто обязан их наградить за такую оперативность.
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17.03.2024 01:25 Відповісти
начальник Департаменту кібербезпеки виглядає як чемпіон з бодібілдінгу відиває кібер-атаки не виходячи з качалки
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17.03.2024 10:42 Відповісти
Не будемо переходити на особистості. Робота робиться і добре.
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18.03.2024 07:38 Відповісти
кіберфахівці заблокували поставку? ворогвже навчився отримувати товари через мережу інтернет? якось не в'яжеться інформацію
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17.03.2024 14:41 Відповісти
блін яку дичину вони не суть
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17.03.2024 15:44 Відповісти
В смислі ??
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18.03.2024 07:39 Відповісти
Іди ще "покачайся" , а потім знову прийдеш і будеш мужньо та героїчно намазувати це зелене лайно на рила Zефілітіків.
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17.03.2024 16:00 Відповісти
Кіберфахівці підірвали кіберкорабель/кіберлітак з кібердеталями, чи як це працює?
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18.03.2024 09:01 Відповісти
Ну писати можуть що завгодно, бо перевірити ніхто не може, а про досягнення СБУ різних підрозділів вже всі достатньо знають. Як ліквідували Кірєєва, який за словами Буданова виконував його завдання, це велике досягнення. То с ким тоді виходить вони змагаються, і хто за це відповідальність несе?
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18.03.2024 10:36 Відповісти

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