Експорт української електроенергії до Європи втричі перевищив імпорт

Два роки триває синхронна робот енергосистем України та Європи. За цей час експорт української електроенергії у сусідні країни становив 3 млн МВт-год, імпорт з європейських країн – 1 млн МВт-год.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.

"У 2022-2024 році імпорт електроенергії склав 1 млрд кВт-год, а експорт в країни ЄС – 3 млрд кВт-год. Незважаючи на пів року відсутності експорту під час масованої терористичної кампанії росіян, частка експорту української електрики все одно перевищує імпорт. Тільки в 2022 році експорт електроенергії склав 0,5% ВВП України", – зазначив він.

За його словами, за два роки "Укренерго" заробило для держави понад 6 млрд грн доходів від аукціонів з доступу до міждержавних ліній для торгівлі електрикою.

Із впровадженням європейських правил, за якими розпродається доступ до міжнародних ліній електропередачі переможцями аукціонів, щороку є 35-40 компаній. Раніше до 80% перетину викупляли 2-3 компанії.