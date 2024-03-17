Польські фермери на чотири дні заблокують кордон із Німеччиною

Польські фермери оголосили блокування польсько-німецького прикордонного переходу у Швєцко біля Франкфурта-на-Одері. Акція триватиме чотири дні.

Акція польських фермерів на кордоні Польщі та Німеччини розпочалася 17 березня, і триватиме чотири дні, передає DW.

Заблокованими будуть усі смуги руху в обох напрямках, що унеможливить прикордонний рух у цьому місці. Прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву, ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тис. вантажівок.

Польська та німецька влада очікують значних заторів на дорогах.

Польські фермери уже блокували прикордонний рух на автобані цьому автобані на 24 години наприкінці лютого. Тоді в акції брали участь близько тисячі фермерів з 500 тракторами та 300 вантажівками і фургонами.

Польські фермери протестують вже кілька місяців. Серед вимог протестувальників – скасування або послаблення обмежень, накладених планом ЄС "Зелена угода", спрямованим на боротьбу зі змінами клімату, і повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував після початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році.