Овочівники цьогоріч збираються розширити площі під насадження цибулі, – EastFruit

Овочівники цього року планують розширювати площі під насадження цибулі, картоплі й капусти.

Про це свідчать результати опитування проєкту EastFruit, передає Укрінформ.

Цибулю планує розширювати майже половина, а саме 44% тих, хто взяв участь в опитуванні. На другому місці – картопля.

Розширювати площі під картоплею хоче 28% картоплярів Східної Європи. Далі йде капуста (13%), яка також коштує порівняно дорого й попит на неї перевищує пропозицію в регіоні.

Морква в пріоритеті лише у 9% опитаних. Зараз морква в Україні здебільшого падає в ціні й коштує значно дешевше, ніж зазвичай.

Ціни на цибулю для України, Молдови та Польщі у сезоні 2023/24 були цілком сприятливими. Для України вони були близькими до середніх значень за останні роки. Для Польщі – набагато вищими за середні. Для овочівників Молдови цибуля теж була вельми прибутковою культурою.

В Україні середня оптова ціна на цибулю у 2023 році становила до 14 грн/кг ($0,48). У Польщі ціна на цибулю переважно стабільна і становить близько $0,41 за кг, що лише на 3 центи вище, ніж в Україні. У той час як у Молдові цибуля на 10 центів дешевша, ніж в Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна відновила експорт цибулі до ЄС.