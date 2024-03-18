Путін доручив звільнити учасників війни від відсотків за кредитами

Президент Росії Владімір Путін зобов’язав уряд РФ внести поправки, що звільняють учасників розв’язаної Росією війни в Україні та членів їхніх сімей від сплати податку на майно.

Російський уряд також повинен встановити порядок отримання Федеральною податковою службою відповідної інформації від уповноважених держорганів, передає The Moscow Times.

При цьому необхідно забезпечити захист державної або іншої таємниці, що охороняється законом. Кабмін РФ має виконати доручення до 15 квітня. Відповідальним призначено прем'єр-міністра Росії Міхаіла Мішустіна.

Крім цього, Путін вимагає від уряду внести зміни до законодавства з тим, щоб звільнити учасників війни від сплати відсотків за кредитами протягом пільгового періоду. Термін виконання доручення також до 15 квітня.

Наприкінці лютого Мінфін запропонував зняти з учасників війни в Україні зобов'язання щодо сплати відсотків за споживчими кредитами після закінчення пільгового періоду – так званих "кредитних канікул".

Якщо на дату набрання законопроєктом чинності позичальник уже сплатив їх під час пільгового періоду, банк повинен буде перенаправити ці кошти в рахунок основного боргу. Якщо тіло кредиту вже повністю погашено, відшкодування піде за рахунок інших позик учасника війни.

Таким чином, військовослужбовці повинні будуть виплачувати тільки основну частину боргу, а тягар, що залишився, ляже рівною мірою на фінансові організації та бюджет. Додаткові витрати скарбниці можуть становити 5-7 млрд руб., йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

У свою чергу банки зможуть отримати відшкодування у розмірі 50% недоотриманого доходу за відсотками.

Загальна сума виплат за відсотками, які банки повинні вибачити позичальникам, складає11 млрд руб.

Раніше влада РФ дозволила учасникам війни та їхнім сім'ям оформлювати "кредитні канікули". Такі громадяни звільняються від платежів за позикою, пені та штрафи за позикою не нараховуються. Пільговий період доступний на час участі у війні в рамках мобілізації або за терміном контракту, а також на період перебування у шпиталі у разі поранення плюс ще 30 днів.