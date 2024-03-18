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"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків онлайн на поїзди до Австрії

укрзалізниця

Із 18 березня "Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні Україна – Австрія.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про поїзди:

  • Київ – Відень – відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.
  • Чоп – Відень – онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

Зазначається, що на наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна – Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом у Австрію, тобто Київ – Будапешт – Відень та Чоп – Будапешт – Відень.

Прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Як нагадали в "Укрзалізниці", новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень має стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом із сидячих вагонів з Wi-Fi.

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Австрія (322) потяг (1302) Укрзалізниця (4807)


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