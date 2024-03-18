"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків онлайн на поїзди до Австрії

Із 18 березня "Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні Україна – Австрія.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про поїзди:

Київ – Відень – відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

– відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через Дію.Підпис. Чоп – Відень – онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

Зазначається, що на наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна – Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом у Австрію, тобто Київ – Будапешт – Відень та Чоп – Будапешт – Відень.

Прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Як нагадали в "Укрзалізниці", новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень має стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом із сидячих вагонів з Wi-Fi.