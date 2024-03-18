Україна отримала надлишки електроенергії з Польщі

У неділю, 17 березня, на запит Польщі Україна прийняла надлишки електроенергії. Дефіциту у нашій енергосистемі не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Вчора на запит Польщі до енергосистеми України передавалась електроенергія – з 11:00 до 15:00 сумарною величиною 1200 МВт-год", – йдеться у повідомленні.

Водночас в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС, а після короткострокового ремонту підключено блок ТЕЦ. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

Як додали у Міненерго, через обстріл відключались дві повітряні лінії 110 кВ на Сумщині, знеструмлювались побутові споживачі і місцева ТЕЦ, яку оперативно заживлено. Порушення в теплопостачанні не було. За дві години побутових споживачів заживлено.

Також через численні пошкодження газопроводів та будинків відключено від постачання газу майже 1400 абонентів у прикордонному населеному пункті.

Внаслідок обстрілів відключилась повітряна лінія 110 кВ на Харківщині, знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів. Також ушкоджено системи газопостачання багатоквартирних будинків. Без постачання газу залишилось 150 абонентів.

Через бойові дії також відключилась повітряна лінія на Чернігівщині, знеструмлено 370 споживачів у шести населених пунктах.

У результаті ворожих атак пошкоджено підземний сталевий газопровід у Миколаївській області. Без газопостачання залишилось 16 абонентів.