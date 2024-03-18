Суд визнав банкрутом білоруського підрядника "Великого будівництва"
Господарський суд Києва 14 березня визнав банкрутом ТОВ "Спільне українсько-білоруське підприємство "Белавтодор-Україна".
Про це свідчать дані Верховного суду, передає liga.net.
Компанія була створена у 2016 році групою білоруських облавтодорів спільно з торговельним підприємством "Білзарубіжторг" та українським бізнесменом Геннадієм Частяковим, який у листопаді 2023 року загинув від вибуху подарованої гранати.
За даними в судових матеріалах, упродовж 2020-2021 років будівельно-монтажні трести, що входять до складу "Белавтодор-Україна", виконували підряди Служб автомобільних доріг у Київській, Рівненській, Житомирській областях на загальну суму 700 млн грн.
У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, білоруські дорожні компанії вивезли частину будівельної техніки та білоруських співробітників за межі України, а грошові активи вивели за кордон.
Після цього Україна фактично конфіскувала три асфальтобетонні заводи у Києві та Житомирській області, якими користувався "Белавтодор-Україна", та передала в АРМА. Їх визнали речовими доказами у кримінальному провадженні та заарештували.
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