Експерти місії МАГАТЕ провели ротацію на чотирьох українських АЕС

У березні експерти місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели чергові ротації на чотирьох українських атомних електростанціях – Південноукраїнській, Хмельницькій, Рівненській та Чорнобильській.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

"У березні 2024 року на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено двадцять першу ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії", – йдеться у повідомленні.

Водночас на ДСП "Чорнобильська АЕС" провели вже двадцять третю ротацію.

Зазначається, що постійно діючі місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях були запроваджені для моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії Росії в Україні.

Як повідомлялося, на початку березня Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.