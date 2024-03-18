БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
160 0

Експерти місії МАГАТЕ провели ротацію на чотирьох українських АЕС

магате

У березні експерти місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели чергові ротації на чотирьох українських атомних електростанціях – Південноукраїнській, Хмельницькій, Рівненській та Чорнобильській.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

"У березні 2024 року на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено двадцять першу ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії", – йдеться у повідомленні.

Водночас на ДСП "Чорнобильська АЕС" провели вже двадцять третю ротацію.

Зазначається, що постійно діючі місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях були запроваджені для моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії Росії в Україні.

Як повідомлялося, на початку березня Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Автор: 

АЕС (817) МАГАТЕ (198)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 