Збитки "Метінвесту" Ахметова на другий рік війни зменшилися в 11 разів

Консолідований чистий збиток Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2023 році становив мінус $194 млн, тоді як у 2022 році він досяг $2,19 млрд.

Про це свідчать дані річного звіту групи, передає Інтерфакс-Україна.



Відповідно до звіту, виручка компанії впала на 11% – з $8,288 млрд у 2022 році до $7,39 млрд у 2023 році, а показник EBITDA – на 54%, до $861 з $1,873 млрд.



Уточнюється, що виторг металургійного сектора скоротився на 15,2% – до $4,84 млрд, гірничодобувного сегменту – на 0,8%, до $2,55 млрд.



При цьому скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи знизилася на 40,4% – до $159 млн, гірничодобувного сегменту – на 50,2% – до $770 млн.



Операційний прибуток "Метінвесту" за підсумками 2023 року склав $445 млн проти операційного збитку в 2022 році в розмірі $1,42 млрд.



Крім того, вільні кошти та еквіваленти зросли до $646 млн з $349 млн на кінець 2022 року.

Як повідомлялося, консолідований чистий збиток Metinvest B.V. у 2022 році становив $2,19 млрд після прибутку у розмірі $4,76 млрд у 2021-му.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють ним.