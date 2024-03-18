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Новини
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Українці торік заробили на криптовалюті $850 мільйонів, – дослідження

криптовалюта

За 2023 рік українці заробили на криптовалюті $850 млн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації із посиланням на міжнародне дослідження Chainalysis.

Зазначається, що минулого року Україна посіла 12-те місце у світовому рейтингу країн за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви.

За цим показником наша країна обійшла Бразилію, Японію та Канаду.

Україна та криптовалюта

Як нагадали в Мінцифри, минулого року був розроблений законопроєкт № 10225-1 про віртуальні активи. Його мета – створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити прозорі правила їх оподаткування.

"Легалізація криптоіндустрії допоможе залучити більшу частину іноземних інвестицій, необхідних для відбудови нашої економіки, а українські блокчейн-фахівці зможуть реалізувати свій потенціал вдома", – додали у відомстві.

Що відомо про легалізацію криптовалюти в Україні?

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували альтернативний проєкт закону №10225-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні", який підтримувало Мінцифри.

Правила оподаткування, які передбачає документ:

  • 5% на доходи фізичних осіб упродовж перших трьох років, за ставкою 9% упродовж наступних п’яти років, після 8 років застосовується загальна ставка податку 18%;
  • операції з віртуальними активами для юридичних осіб звільняються від ПДВ, крім службових токенів, якими будуть токенізовані товари та послуги;
  • 18% на прибуток для провайдерів послуг;
  • з "Дія.City" можна обрати між 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал;
  • операції провайдерів послуг, пов’язаних з віртуальними активами звільняються від сплати ПДВ (за винтком консультаційних послуг).

Нагадаємо, у серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила закони про віртуальні активи. Так, парламент врегулював використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.

Детальніше читайте у матеріалі: Як влада хоче оподатковувати операції з криптовалютами

Автор: 

гроші (546) криптовалюта (639) Мінцифри (825)


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Топ коментарі
+1
Слуги на чолі з Кварталістами старались, як могли!
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18.03.2024 15:02 Відповісти
+1
Дурниці. Ці, типу юди просто ховають накрадені гроші у криптовалюту.
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18.03.2024 15:48 Відповісти
+1
Українці?!
Скільки, цікаво, там насправді українців?..
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18.03.2024 15:53 Відповісти
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Слуги на чолі з Кварталістами старались, як могли!
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18.03.2024 15:02 Відповісти
таке...
сьогодні - прибутки (...попит на грошову альтернативу та зручність-таємність?), завтра - збитки (...нема світла-інтернету-електромагнітний імпульс?)
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18.03.2024 15:15 Відповісти
Як стати $-м мільйонером за 1 рік:
1) Створити власну криптобіржу на базі однієї з існуючих програмних платформ з відкритим кодом;
2) Провести легалізацію криптобіржі через відповідні механізми за посередництва спеціалізованих консалтингових агентств;
3. Наповнити свою криптобіржу ліквідністю;
4. Емітувати власні іменні токени з використанням програм за п.1;
5. Провести рекламну кампанію;
6. Розпочати обіг власних токенів в крипто-валютній мережі, як самостійних криптовалютних активів.
Примітка: для виконання п.6 - здійснювати обмін криптовалют на інші або на кошти з використанням власних токенів.
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18.03.2024 15:32 Відповісти
Як два пальці.... Навряд то були "українці", як написано в заголовку.
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18.03.2024 17:37 Відповісти
Украинцы то заработали,только дебильное государство всячески вставляет людям палки в колеса,заставляя банки блокировать счета и банковские карты.Люди пытаются эти деньги заводить в свою страну,тратить их здесь,влаживать в Украину...Обеспечивают сами себя.Но Украина всячески этому противится,не смотря на принятые законы.В итоге,вместо налогов...будет однозначный кукиш вообще,банковской системе в том числе..Вместо банковских счетов,все уходит на холодные кошельки,а них через банальные обменки и наличку.Эта страна-никогда не была ни для людей,ни для инвестиций,ни для законов
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18.03.2024 15:38 Відповісти
Дурниці. Ці, типу юди просто ховають накрадені гроші у криптовалюту.
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18.03.2024 15:48 Відповісти
Цікаве речення -заробили. І що ж конкретно вони зробили? Може якісь товари чи послуги? Ну хоч щось, корисне.
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18.03.2024 15:52 Відповісти
воно то цікаве, бо насправді воно в констексті українського законодавства - віртуальне, це лише те, що хтось задекларуваав бо так треба. В США і інших цивілізованих країнах просто всі жоходи обіковуються і там подають звітність, том утам можна вірити, але не у нас. Але мене, ще цікавить такий момент, а скільки втратили? Щоб хтось заробив, хтоь має втратити.
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18.03.2024 16:41 Відповісти
Українці?!
Скільки, цікаво, там насправді українців?..
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18.03.2024 15:53 Відповісти
Видатний успіх - випередили Бразилію, Японію, Канаду, Францію, Іспанію...та інші нігерії. А ви кажете, що в країні немає грошей
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18.03.2024 18:57 Відповісти

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