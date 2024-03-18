Польський власник брендів Reserved і Cropp постачатиме новий одяг у Росію до 2027 року, але причетність до місцевого бізнесу заперечує

Польський ритейлер LPP, якому належать бренди Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp і House, заперечує звинувачення у нібито фіктивному виході з російського ринку.

У понеділок, 18 березня, компанія опублікувала детальну відповідь на розслідування Hindenburg Research, яке спричинило падіння акцій LPP наприкінці минулого тижня майже на 40%.

"LPP не веде жодної операційної чи комерційної діяльності в Росії з травня 2022 року. LPP Group не володіє російською компанією і не має з нею жодних прямих стосунків. Група ні прямо, ні опосередковано не контролює російську компанію та не впливає на її діяльність будь-яким чином", – наголошується у заяві компанії.

На момент початку війни LPP належало 557 магазинів у Росії, офіційно компанія продала російський бізнес за 601 млн злотих. Цю суму покупець має сплатити окремими траншами.

Водночас у LPP визнали, що польська компанія постачає свої товари для продажу у Росії протягом "перехідного періоду", який триватиме до кінця 2026 року.

"Згідно з умовами угоди, протягом перехідного періоду покупець зобов’язував LPP постачати товари агентам із закупівель інвестора (компаніям FGT та AFIE), які жодним чином не пов’язані з LPP і діють повністю незалежно", – йдеться у поясненні польської компанії.

LPP стверджує, що на продажі цим агентам із закупівель у 2024 році припадає 3% її виторгу. За 2022-2023 рік компанія дані не навела.

"Товари були передані за собівартістю, і LPP наразі не отримує від цього прибутку. Це частина так званого перехідного періоду, а не прояв комерційної діяльності компанії", – запевняє польський постачальник.

LPP також заперечує причетність до постачання своєї продукції до Росії через Казахстан. Обсяг продажів LPP компанії в Казахстані, яка керує 23 магазинами на цьому ринку, у 2022 році склав $15 млн. Компанія на наводить дані за 2023 рік.

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Як повідомлялося, минулого тижня дослідницька установа Hindenburg Research звинуватила польського рітейлера LPP (магазини Cropp, Sinsay, Mohito, Reserved) у фіктивному виході з Росії.

Після цього котирування акцій LPP SA на Варшавській фондовій біржі впали на 35,9%, а її капіталізація зменшилася до 21,24 млрд польських злотих ($5,38 млрд), або приблизно на $2,9 млрд.

У своєму звіті Hindenburg Research звинуватило LPP у тому, що вона не повністю пішла з Росії після початку повномасштабної російської агресії проти України, хоча в травні 2022 року заявила про досягнення домовленості про продаж свого російського бізнесу.

Як стверджує Hindenburg Research, посилаючись на колишнього топменеджера LPP, у Дубаї за день до цього було зареєстровано спеціальну компанію Far East Services (FES), російські підприємства досі контролюються штаб-квартирою та радою директорів LPP, в російських магазинах продаються товари з нових колекцій компанії.

Hindenburg стверджує, що один із колишніх працівників LPP прямо назвав компанію ширмою, бо насправді російський бізнес "прямо контролюється офісом і керівництвом LPP". За його словами, президенту LPP Мареку Пехоцькому "пох** на якусь там війну між Росією й Україною".

На думку Hindenburg Research, хороші фінансові показники LPP можуть бути пов'язані з продовженням діяльності в Росії, яка була другим за величиною ринком для компанії.

До початку повномасштабної російсько-української війни Росія була найбільшим міжнародним ринком LPP, на який припадало 20% виторгу. Компанія мала 553 магазини й планувала відкривати нові. У 2022 році LPP оголосила про продаж російського бізнесу китайському консорціуму за $382 млн. Попри це загальний виторг LPP у 2022-2023 фінансовому році все одно збільшився на 40,5%, а акції вийшли на історичні максимуми.

При цьому понад дві третини зростання виторгу у 2022-2023 році, а саме $732 млн, або 20% сумарного виторгу, припало на рядок "Інше". Попередні три роки цей рядок "Інше" ніколи не давав понад 2% від загального доходу LPP, вказували дослідники.

Згідно з попереднім звітом LPP, її продажі у 2023 році зросли на 9,3% – до 17,41 млрд польських злотих, а чистий прибуток – на 85,5%, до 1,61 млрд злотих.

Після розпочатої Росією війни LPP вирішила списати основні кошти в Україні в розмірі 156 млн злотих із наявних 273 млн злотих і активи в Росії на 335 млн злотих.