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Чеський залізничний оператор запускає новий поїзд в Україну

regiojet

Чеський приватний залізничний оператор RegioJet повідомив про запуск нового маршруту в Україну. Поїзди з Праги до Чопа курсуватимуть із 27 березня.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"З 27 березня додаємо другу лінію до України: через Словаччину до Чопа. Тепер ви можете обрати одну з двох ліній, які забезпечать вам комфортну подорож за вигідними цінами", – йдеться у повідомленні.

У поїздах також передбачені купе для жінок. Вечеря та сніданок безкоштовні для кожного пасажира.

Ще один маршрут RegioJet в Україну об’єднує Прагу та Київ із пересадкою на поїзди "Укразалізниці" у польському Перемишлі. Рейс триває 22 години.

Компанія RegioJet – другий за величиною автобусний перевізник у Європі та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі.

Автор: 

потяг (1302) Чехія (355)


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18.03.2024 14:57 Відповісти

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