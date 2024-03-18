Чеський залізничний оператор запускає новий поїзд в Україну
Чеський приватний залізничний оператор RegioJet повідомив про запуск нового маршруту в Україну. Поїзди з Праги до Чопа курсуватимуть із 27 березня.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
"З 27 березня додаємо другу лінію до України: через Словаччину до Чопа. Тепер ви можете обрати одну з двох ліній, які забезпечать вам комфортну подорож за вигідними цінами", – йдеться у повідомленні.
У поїздах також передбачені купе для жінок. Вечеря та сніданок безкоштовні для кожного пасажира.
Ще один маршрут RegioJet в Україну об’єднує Прагу та Київ із пересадкою на поїзди "Укразалізниці" у польському Перемишлі. Рейс триває 22 години.
Компанія RegioJet – другий за величиною автобусний перевізник у Європі та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(радянська приказка)