"Нова пошта" доставлятиме товари з OLX у Польщу

Українці, які мешкають у Польщі, тепер можуть замовляти речі із маркетплейса OLX Україна у будь-яке місцеве відділення Nova Post.

Водночас, як наголошують у пресслужбі компанії, вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн.

Зазначається, що послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою.

Строк доставки у Польщу від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем. Важливо, що послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через кордон.

Станом на сьогодні, у Польщі працюють 40 відділень Nova Post, є власна кур'єрська доставка по всій країні та можливість отримувати та відправляти в Україну із поштоматів InPost.