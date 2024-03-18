"Нова пошта" доставлятиме товари з OLX у Польщу
Українці, які мешкають у Польщі, тепер можуть замовляти речі із маркетплейса OLX Україна у будь-яке місцеве відділення Nova Post.
Водночас, як наголошують у пресслужбі компанії, вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн.
Зазначається, що послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою.
Строк доставки у Польщу від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем. Важливо, що послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через кордон.
Станом на сьогодні, у Польщі працюють 40 відділень Nova Post, є власна кур'єрська доставка по всій країні та можливість отримувати та відправляти в Україну із поштоматів InPost.
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