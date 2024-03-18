Українці взяли пільгових іпотечних кредитів на 3 мільярди з початку року

Від початку 2024 року за програмою "єОселя" українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку. Загальна сума виданих іпотечних кредитів – 3 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Міністерство економіки України, від початку дії програми кредити вже отримали 8 160 родин на 12,5 млрд грн.

"Майже 1 тис. із цих іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 174 кредити – педагоги та науковці, 140 – медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит за програмою під 3%. В той же час іпотека є доступною і для інших громадян, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов, – вони можуть взяти кредит під 7%. Цього року такою можливістю скористались вже понад 500 людей", – зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 214 кредитів на 356 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 122 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 10 медиків та 7 науковців;

кредити під 7% отримали 48 українців без власного житла, 4 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (171 кредит) та у забудовника (37). Також 6 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області – 55;

міста Києва – 41;

Одеської області – 16;

Львівської області – 13;

Рівненської області – 10.

Які ставки за програмою "єОселя"

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних.

Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

Наприкінці січня 2024 року вступили в силу зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя". Позичальники отримали можливість купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank.