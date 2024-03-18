Українське зерно забезпечило 10% вантажів у портах Польщі, – ЗМІ

Польські порти не переповнені українським транзитним зерном, воно не впливає на збут польських фермерів.

Про це заявив аналітик сільськогосподарських ринків InfoGrain Мирослав Марчиняк галузевому виданню farmer.pl, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, останніми тижнями у польських ЗМІ обговорюється проблема надлишків на внутрішньому ринку Польщі зерна, яке необхідно експортувати. Його обсяги оцінюють у 4-5 млн тонн.

"Заяви журналістів та політиків не підкріплені достовірними даними", – наголосив Марчиняк.

Говорячи про українське зерно, він висловив упевненість, що воно не займає місце в польських портах.

Марчиняк послався на дані українських держчиновників, які констатують, що в січні-лютому 2024 року через польські прикордонні переходи пройшло 515 тис. тонн зернових та олійних культур. Із цієї кількості лише 24,3 тис. тонн було адресовано польським одержувачам, 23,3 тис. тонн сої та 723 тонни ячменю.

За даними InfoGrain, найбільшими одержувачами українських зернових та олійних культур, які пройшли через Польщу, стали Німеччина – 195,4 тис. тонн, Нідерланди – 58,3 тис. тонн, Литва/Латвія – 21,8 тис. тонн.

Зерно в портах

За словами Марчиняка, немає точних статистичних даних про те, який відсоток цього зерна пройшов через Польщу автомобільним/залізничним транзитом і який відсоток був перевалений через національні порти.

"Однак, скоротивши загальний обсяг експорту, що виходить за наші кордони, до Німеччини, Нідерландів і країн Балтії (в основному це здійснювалося залізничним транспортом), у поточному календарному році через національні порти було вивезено близько 205 тис. тонн українських зернових та олійних культур (в основному кукурудзи). Це близько 100 тис. тонн на місяць, тобто приблизно 10% наших перевантажувальних потужностей, які зараз не використовуються повністю", – розповів Марчиняк.

Аналізуючи український ринок, він наголосив на суттєвому збільшенні перевалки через чорноморські порти, які на даний момент є більш вигідними для українських аграріїв.

"Транзит українського зерна через Польщу в наступні місяці суттєво втрачає свою привабливість", – констатував Марчиняк.

Динаміка перевалки

Він навів дані, згідно з якими після дуже гарної першої частини сезону – період із липня по грудень 2023 року – січень та лютий продемонстрували значний спад перевалки зерна в портах Польщі. Перевалочні потужності було завантажено лише на 60%.

Експорт у січні та лютому 2024 року становив 534 тис. тонн та 566 тис. тонн відповідно.

Відповідаючи на питання, з чим пов'язане падіння перевалки зерна в портах, Марчиняк пояснив, що високе навантаження у першій половині сезону, особливо в період з липня по листопад 2023 року, стало результатом реалізації раніше укладених контрактів за набагато вигіднішими цінами.

"В останні місяці польське зерно стало неконкурентоспроможним на світових ринках, а обмежена пропозиція з боку фермерів не стимулювала експортерів активно шукати ринки збуту. Звідси і зниження швидкості перевалки, що спостерігається", – пояснив Марчиняк.