Європейські виробники алюмінію пропонують обмежити санкції проти російського "Русалу"

Європейська галузева асоціація European Aluminium пропонує Євросоюзу запровадити санкції проти алюмінію російського походження, але не застосовувати їх проти компаній "Русалу", які розташовані за межами Росії.

Про це пише Reuters, передає LIGA.net.

"В ідеальному світі ми б сказали, що нам не потрібні жодні матеріали від "Русалу", і зайняли б тверду моральну позицію, попри практичні наслідки. Але європейські уряди не можуть собі дозволити мислити таким чином. Вони мають бути більш прагматичними", – сказав глава асоціації Пол Восс.

Російський холдинг "Русал" є одним із найбільших у світі виробників алюмінію. Група компаній, що входять до нього, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, постачаючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

"Русал" володіє ірландською компанією Aughinish, найбільшим у Євросоюзі заводом з перероблення сировинного глинозему, а також алюмінієвим заводом Kubal у Швеції. У нього є активи в Китаї, Гвінеї й на Ямайці. Ці компанії виробляють боксити та глинозем за межами Росії, і частину з них імпортують до Європи.

Зараз у Євросоюзі діє заборона на імпорт окремої металургійної продукції з Росії – чавуну, мідної та алюмінієвої проволоки, фольги. Але експорт алюмінію поки що не обмежується.

Під час підготовки 13 пакета санкцій проти Росії європейські чиновники обговорювали можливість алюмінієвого ембарго, та врешті відклали його.

Ринок алюмінію в Росії

У грудні 2023 року Алюмінієва асоціація РФ заявила про кризовий стан галузі.

До 2022 року Росія забезпечувала більше ніж 100% власних потреб у глиноземі (з якого роблять алюміній) завдяки власним закордонним підприємствам, зокрема пізніше націоналізованому Миколаївському глиноземному заводу в Україні.

Через війну припинилося постачання глинозему не тільки з України, а й з Австралії й частково з Ірландії. Загалом російська галузь втратила понад третину необхідного глинозему для виробництва алюмінію і змушена закуповувати його в Азії, зазнаючи серйозних фінансових втрат – там ціни в середньому на 25% вищі.

Традиційні ринки збуту для російського алюмінію втрачені через санкції США, Великої Британії та Австралії у вигляді обмежувальних мит. Від російського алюмінію відмовляються й країни ЄС.