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Новини
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Дрони вперше увійшли до топ-10 позицій українського імпорту

коптер,дрон,dji,mavic,мавік

У січні Україна імпортувала дронів на $99 мільйонів, що становить 2% від усього імпорту.

Таким чином, дрони вперше увійшли в десятку найбільших категорій українського імпорту, повідомляє Центр економічної стратегії із посиланням на дані Державної митної служби.

При цьому 98% дронів (за вартістю) імпортовано з Китаю.

У грошовому вимірі імпорт дронів у січні майже зрівнявся з обсягами імпорту смартфонів ($114 млн або 2,2% від загального імпорту).

Для порівняння, за весь 2023 рік імпорт товарів категорії "безпілотні літальні апарати" становив $441 млн або 0,7% всього імпорту, свідчать підрахунки ЦЕС.

Імпорт дронів у січні 2024 року.

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Як повідомлялося, раніше у Мінцифри запевняли, що вже законтрактовано вже понад 50% із запланованого на цей рік 1 мільйона дронів українського виробництва.

На початку лютого Кабмін обмежив маржу постачальників безпілотників для Збройних Сил України, а також перевів закупівлі дронів на закритий модуль у системі Prozorro.

Нагадаємо, що цього року надходження від ПДФО з доходів військових (96,3 млрд грн) спрямовано до спецфонду держбюджету для посилення обороноздатності країни:

  • 45% для виробництва та закупівлі спецтехніки і обладнання (безпілотники, морські дрони) – Адміністрації Держспецзв'язку;
  • 45% Мінстратегпрому для виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та для виготовлення продукції оборонного призначення;
  • 10% Розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО.

Автор: 

безпілотник (544) імпорт (2357) дрони (373) Державна митна служба (484)


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Так виділили 44 лярда гривонь. А закупили на 99 мульйонів долярів. ******* арифметика від зезлодюг.
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18.03.2024 19:17 Відповісти
https://mmr.net.ua/autoworld/news/189020 Продажі нових легкових автомобілів Premium-сегменту в 2022 році встановили рекорд.

https://www.epravda.com.ua/weeklycharts/2023/08/9/703052/ У 2023 році продажі Mercedes-Benz, Lexus та BMW побили всі рекорди попередніх років.

Цікаво ці дрони закупили за кошти МОУ чи це волонтерські дрони?
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18.03.2024 19:18 Відповісти
закупівлі моу засекречені!
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18.03.2024 19:21 Відповісти
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18.03.2024 19:28 Відповісти
Ото дивина - навіть лікар з ВЛК може взяти собі такі автівки з салону - з десяток довідок про непридатність видав і є машина. А ще є митники, прикордонники, ТЦК, які без проблем можуть заробити на таке авто за кілька днів. Порадіймо за людей, адже у них скінчилась епоха бідності.
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18.03.2024 20:06 Відповісти
імпорту , плять, -не виробництва ...
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18.03.2024 19:23 Відповісти
Та якщо скласти всі обіцянки всіх владних Зельоних, то Україна стільки випускає дронів, що ми вийдемо на перше місце в світі по експорту дронів. Бо у себе дівати нікуди буде.
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18.03.2024 19:57 Відповісти
Тобто телефонів таки більше ніж дронів??? ну вже прогрес
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07.05.2024 13:49 Відповісти

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