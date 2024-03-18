Дрони вперше увійшли до топ-10 позицій українського імпорту

У січні Україна імпортувала дронів на $99 мільйонів, що становить 2% від усього імпорту.

Таким чином, дрони вперше увійшли в десятку найбільших категорій українського імпорту, повідомляє Центр економічної стратегії із посиланням на дані Державної митної служби.

При цьому 98% дронів (за вартістю) імпортовано з Китаю.

У грошовому вимірі імпорт дронів у січні майже зрівнявся з обсягами імпорту смартфонів ($114 млн або 2,2% від загального імпорту).

Для порівняння, за весь 2023 рік імпорт товарів категорії "безпілотні літальні апарати" становив $441 млн або 0,7% всього імпорту, свідчать підрахунки ЦЕС.

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Як повідомлялося, раніше у Мінцифри запевняли, що вже законтрактовано вже понад 50% із запланованого на цей рік 1 мільйона дронів українського виробництва.

На початку лютого Кабмін обмежив маржу постачальників безпілотників для Збройних Сил України, а також перевів закупівлі дронів на закритий модуль у системі Prozorro.

Нагадаємо, що цього року надходження від ПДФО з доходів військових (96,3 млрд грн) спрямовано до спецфонду держбюджету для посилення обороноздатності країни: