Дрони вперше увійшли до топ-10 позицій українського імпорту
У січні Україна імпортувала дронів на $99 мільйонів, що становить 2% від усього імпорту.
Таким чином, дрони вперше увійшли в десятку найбільших категорій українського імпорту, повідомляє Центр економічної стратегії із посиланням на дані Державної митної служби.
При цьому 98% дронів (за вартістю) імпортовано з Китаю.
У грошовому вимірі імпорт дронів у січні майже зрівнявся з обсягами імпорту смартфонів ($114 млн або 2,2% від загального імпорту).
Для порівняння, за весь 2023 рік імпорт товарів категорії "безпілотні літальні апарати" становив $441 млн або 0,7% всього імпорту, свідчать підрахунки ЦЕС.
Як повідомлялося, раніше у Мінцифри запевняли, що вже законтрактовано вже понад 50% із запланованого на цей рік 1 мільйона дронів українського виробництва.
На початку лютого Кабмін обмежив маржу постачальників безпілотників для Збройних Сил України, а також перевів закупівлі дронів на закритий модуль у системі Prozorro.
Нагадаємо, що цього року надходження від ПДФО з доходів військових (96,3 млрд грн) спрямовано до спецфонду держбюджету для посилення обороноздатності країни:
- 45% для виробництва та закупівлі спецтехніки і обладнання (безпілотники, морські дрони) – Адміністрації Держспецзв'язку;
- 45% Мінстратегпрому для виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та для виготовлення продукції оборонного призначення;
- 10% Розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО.
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https://www.epravda.com.ua/weeklycharts/2023/08/9/703052/ У 2023 році продажі Mercedes-Benz, Lexus та BMW побили всі рекорди попередніх років.
Цікаво ці дрони закупили за кошти МОУ чи це волонтерські дрони?