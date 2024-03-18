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Новини
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Найбільші мережі АЗС підвищують ціни на бензин та дизпаливо

Ціни на АЗС зростають

Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо за тиждень на 2-3 гривні за літр.

Так, за тиждень з 11 по 18 березня середня роздрібна ціна бензину по Україні зросла на 1,1-1,3 гривні за літр, а дизпаливо подорожчало на 1,1 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, ціни на всі види пального на АЗС мереж "ОККО" та WOG зросли за тиждень на 2 гривні за літр.

"Ріст цін на наших АЗК зумовлено ростом відпускних цін іноземних заводів-виробників, у яких ми закуповуємо пальне", – прокоментували зростання вартості пального у мережі ОККО.

Дещо менше підвищила ціни мережа АМІС: А-95 подорожчав на 1,91 грн – до 52,72 грн за літр, А-95+ – на 1,67 грн, до 59,49 грн/л, дизпаливо – на 1,71 грн, до 53, 85 грн/л.

На 1,5 грн подорожчали всі види пального у мережі BVS. АЗК Socar підвищили ціни на бензини на 1 гривню: на А-95 – до 57,99 грн/л, на А-95+ – до 57,99 грн/л. Дизпаливо у цій мережі подорожчало на 2 гривні – до 57,99 грн за літр.

Ціни на бензин та дизпаливо на українських АЗС зростають.

Автор: 

авто (4175) АЗС (1595) бензин (1111) ціни (3535) дизпаливо (1285)


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Топ коментарі
+15
Хух,слава богу
А я вже аж запереживав,весняно-польові роботи розпочалися,а паливо не дорожчає.
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18.03.2024 19:33 Відповісти
+15
Хм. А ми точно правильні НПЗ бамбім?
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18.03.2024 19:43 Відповісти
+10
спасіба лідору
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18.03.2024 19:31 Відповісти
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спасіба лідору
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18.03.2024 19:31 Відповісти
Л не сплутали із П?
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18.03.2024 19:34 Відповісти
За П тут банять)))
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18.03.2024 19:56 Відповісти
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18.03.2024 19:32 Відповісти
Весна, рух, попит....
Попит - пропозиція!
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18.03.2024 19:32 Відповісти
Хто б сумнівався.
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18.03.2024 19:33 Відповісти
Хух,слава богу
А я вже аж запереживав,весняно-польові роботи розпочалися,а паливо не дорожчає.
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18.03.2024 19:33 Відповісти
А от цікаво, в країнах ЄС теж подорожчало?
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18.03.2024 19:59 Відповісти
В Україні зараз взагалі не працюють НПЗ, все паливо - імпортне, зокрема польське (було?). + "сюрпризи на кордоні. А сховища нафтопродуктів останнім часом дуже сильно кацапи розбомбили. Наприклад у Дніпрі горіло декілька днів! Чудес не буває!
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18.03.2024 20:05 Відповісти
все паливо - імпортне

Оно такое импортное, что - надо какое импортное?
Сейчас импортное, это когда бюджет распилили, в офшор слили, а оттуда вложились в "импортное". Поэтому у российских производителей пожары, а у "импортных" цены растут.
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18.03.2024 20:42 Відповісти
Те ж саме хотіла написати
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19.03.2024 06:51 Відповісти
Хм. А ми точно правильні НПЗ бамбім?
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18.03.2024 19:43 Відповісти
Так своїх то вже немає...
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18.03.2024 20:05 Відповісти
Все мало. ***** щоб. подавались уже
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18.03.2024 19:45 Відповісти
НПЗ розбомбили, бензину стало менше.
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18.03.2024 19:49 Відповісти
зєля,відірвися від шашликів та введи безмитне ввезення електромобілів!
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18.03.2024 21:46 Відповісти
На "ВОГ" и "ОККО" наценка больше 25% или больше 11,00 грн. за литр!
Про "суперкачество" рассказывать не надо - такое как у большинства.
П.С.
Мало желания переплачивать по 5-6 грн./литр за хороший туалет....
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18.03.2024 20:00 Відповісти
весна. садити пора ... пахати
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18.03.2024 20:29 Відповісти
зелені мародери ніяк не нажеруться і продовжують заробляти на війні ...
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18.03.2024 20:45 Відповісти
Все, кто кричали что Европа выгодувала кровожадную росия - вы же понимаете, что дешевый бензин поэтому и не должен быть в наличии, что главную бензоколонку мира прикрвываем?
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18.03.2024 21:40 Відповісти
https://lindeal.com/trends/krupnejshie-ehksportery-nefti-i-gaza-v-mire На долю нефти России приходится порядка 10,53% мирового экспорта.
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18.03.2024 22:57 Відповісти
как видишь, 10,5% хватило чтобы селюков со всем миром с говном смешать
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19.03.2024 06:57 Відповісти

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