Найбільші мережі АЗС підвищують ціни на бензин та дизпаливо

Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо за тиждень на 2-3 гривні за літр.

Так, за тиждень з 11 по 18 березня середня роздрібна ціна бензину по Україні зросла на 1,1-1,3 гривні за літр, а дизпаливо подорожчало на 1,1 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, ціни на всі види пального на АЗС мереж "ОККО" та WOG зросли за тиждень на 2 гривні за літр.

"Ріст цін на наших АЗК зумовлено ростом відпускних цін іноземних заводів-виробників, у яких ми закуповуємо пальне", – прокоментували зростання вартості пального у мережі ОККО.

Дещо менше підвищила ціни мережа АМІС: А-95 подорожчав на 1,91 грн – до 52,72 грн за літр, А-95+ – на 1,67 грн, до 59,49 грн/л, дизпаливо – на 1,71 грн, до 53, 85 грн/л.

На 1,5 грн подорожчали всі види пального у мережі BVS. АЗК Socar підвищили ціни на бензини на 1 гривню: на А-95 – до 57,99 грн/л, на А-95+ – до 57,99 грн/л. Дизпаливо у цій мережі подорожчало на 2 гривні – до 57,99 грн за літр.