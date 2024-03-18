LinkedIn додасть ігри до своєї платформи

Соціальна мережа LinkedIn, відома насамперед як платформа для професійного нетворкінгу, навчання та пошуку роботи, вирішила додати ігри до своєї платформи.

Як пише TechCrunch, цей крок спрямований на збільшення часу, який користувачі проводять на платформі, передає AIN.UA.

Наразі кількість користувачів LinkedIn налічує понад 1 млрд. Компанія хоче використати хвилю захоплення головоломками, яка допомогла простим іграм, таким як Wordle, стати вірусними та залучити мільйони гравців. Три початкові проєкти називаються Queens, Inference та Crossclimb.

Представник LinkedIn підтвердив, що компанія працює над іграми, але поки що не назвав дату запуску.

Популярність ігор серед користувачів мобільних пристроїв

Власник LinkedIn, Microsoft, є ігровим гігантом. Ігровий бізнес компанії, який включає Xbox, Activision Blizzard та ZeniMax, приніс $7,1 млрд доходів минулого кварталу, вперше перевершивши доходи від Windows.

Ігри-головоломки є однією з найпопулярніших категорій серед користувачів мобільних пристроїв. Тому багато неігрових платформ вже давно використовують ці факти для збільшення трафіку – можна сказати, що ця тенденція передувала інтернету, якщо згадати популярність кросвордів та інших головоломок у газетах та журналах.

Наприклад, газета The New York Times придбала відому гру Wordle у 2022 році. Зараз в неї продовжують грати мільйони людей, і вона є частиною більшої платформи онлайн-головоломок та ігор, розробленої газетою.

Інші компанії, які зробили ставку на ігри, отримали неоднозначні результати. Facebook, найбільша соціальна мережа у світі, протягом багатьох років була рушійною силою соціальних ігор. Але в 2022 році вона закрила свій окремий ігровий застосунок через зниження активності користувачів. Наразі компанія значно більше уваги приділяє змішаній реальності та своєму бізнесу Meta Quest.