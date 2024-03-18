У Херсонській області хочуть запустити два приміські поїзди
Рада оборони Херсонської області розглянула можливість додати рух приміських поїздів на весняно-літній період.
"Розглянули можливість запровадження на весняно-літній період приміських поїздів за маршрутами Миколаїв – Херсон та Високопілля – Кривий Ріг", – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він додав, що з цією пропозицією вже звернулися до керівництва "Укрзалізниці".
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів на шкільні весняні канікули.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль