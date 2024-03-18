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У Херсонській області хочуть запустити два приміські поїзди

херсон,вокзал

Рада оборони Херсонської області розглянула можливість додати рух приміських поїздів на весняно-літній період.

"Розглянули можливість запровадження на весняно-літній період приміських поїздів за маршрутами Миколаїв – Херсон та Високопілля – Кривий Ріг", – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він додав, що з цією пропозицією вже звернулися до керівництва "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів на шкільні весняні канікули.

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потяг (1302) Укрзалізниця (4807) Херсон (270)


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