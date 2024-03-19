SkyUp отримала реєстрацію в програмі оцінки безпеки IOSA

Авіакомпанія SkyUp Airlines успішно пройшла аудит та отримала реєстрацію в програмі Аудиту операційної безпеки IATA (IOSA). Це вкотре підтверджує високі стандарти експлуатаційної безпеки, яких дотримується SkyUp Airlines, а також відкриває нові можливості для співпраці з лідерами світової авіагалузі на умовах ACMI-контрактів.

"Це вкотре підтверджує високі стандарти експлуатаційної безпеки, яких дотримується SkyUp Airlines, а також відкриває нові можливості для співпраці з лідерами світової авіагалузі на умовах ACMI-контрактів", – сказано в повідомленні компанії.

IOSA – програма Аудиту операційної безпеки IATA – визнана в усьому світі система оцінки експлуатаційної безпеки авіакомпаній.

IOSA відома проведенням аудитів експлуатаційної безпеки та постійним вдосконаленням стандартів. Реєстрація в цій програмі є підтвердженням надійності авіакомпанії для пасажирів та бізнес-партнерів.

"SkyUp Airlines крок за кроком зміцнює свої позиції на світовому ринку перевезень на умовах ACMI. Реєстрація в програмі IOSA — це наступний важливий етап для нас і позитивний сигнал для потенційних партнерів. Ми вкотре демонструємо ринку, що співпрацювати з нами – безпечно, надійно та вигідно", – заявив CEO SkyUp Дмитро Сєроухов.

Він нагадав, що минулого року SkyUp Airlines потрапили в топ-20 авіакомпаній, що уклали найбільше ACMI-контрактів у Європі, за даними профільного видання ch-aviation.

Раніше повідомлялося, що SkyUp протягом 2023 року виконала 10 528 рейсів, до 53 країн за 664 маршрутами, що на 36% більше, ніж у 2022 році. Компанія перевезла понад 1,5 млн пасажирів, що на 24% більше порівняно з 2022 роком, та зберегла команду з 1139 професіоналів.

До того SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території США – сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.

Крім того, SkyUp тепер може працювати і в Канаді. Сертифікат іноземного перевізника FAOC дозволяє українській авіакомпанії надавати ACMI-послуги та виконувати чартерні рейси з інших країн до Канади.