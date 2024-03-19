Польща та Німеччина цього місяця запустять "коаліцію бронетехніки" для України
26 березня Польща та Німеччина активують "коаліцію бронетехніки", зосереджену на основних бойових танках, як ініціативу, спрямовану на підтримку України.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після переговорів зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, передає Європейська правда з посиланням на TVP World.
"26 березня ми активуємо як співлідери, Польща і Німеччина, коаліцію з надання бронетехніки на підтримку України", – сказав Косіняк-Камиш.
"Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, ми є двома провідними країнами цього проєкту, до нього приєдналися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", – сказав він.
Косіняк-Камиш зазначив, що особиста участь Пісторіуса у роботі з Польщею є ознакою дружби, партнерства і "роздумів про те, що зробити сьогодні, щоб допомогти Україні", а також роботи заради безпеки Європи, країн НАТО і "нашої цивілізації і нашого майбутнього".
Він назвав співпрацю в рамках НАТО і ЄС фундаментальною для європейської безпеки і запевнив, що вона буде зміцнюватися і розвиватися.
Пісторіус у свою чергу наголосив на необхідності підготовки до будь-якої ситуації.
"Ніхто насправді не знає, чи нападе Росія [на когось] у Європі, але ми бачимо, що вона може і хоче напасти на Україну, і робить це вже більше двох років", – сказав Борис Пісторіус.
"Отже, ми всі разом, як союзники в Європі, повинні навчитися бути готовими до будь-якої загрози, особливо до загрози, яка походить від путінської Росії в будь-який рік. Це завдання, яке ми повинні виконати і над яким ми працюємо", – додав він.
Він також акцентував на необхідності забезпечення України достатніми оборонними та наступальними можливостями у вигляді снарядів та озброєння.
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