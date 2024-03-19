Apple хоче інтегрувати штучний інтелект від Google у свої iPhone, – Bloomberg

Apple та Google ведуть перемовини про інтегрування генеративного штучного інтелекту Gemini в нові функції, які з’являться в iPhone вже цьогоріч. Також Apple нещодавно провела переговори про це з OpenAI.

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, передає AIN.UA.

Як повідомляється, Apple продовжує розробляти iOS 18 – наступну версію операційної системи iPhone, яка буде на основі власних моделей ШІ компанії.

Удосконалення зосередять саме на функціях пристроїв, а не хмарних програмах, тому Apple шукає партнера, який би взяв на себе роботу над генеративним ШІ, включно зі створенням зображень і написанням есе на основі простих підказок.

Наразі Apple має понад 2 млрд пристроїв в активному використанні, які потенційно можуть стати домівкою для Gemini. Теоретично, його можуть вбудовані в Siri.

Обидві сторони ще не визначилися з умовами або брендингом угоди про ШІ та не домовилися про те, як вона буде реалізована. Якщо угоду й укладуть, то точно не раніше червня, пише Bloomberg.

Також імовірно, що Apple або не дійде згоди, або залучить кількох партнерів. Наприклад іншого постачальника генеративного ШІ: Claude від Anthropic.

Штучний інтелект від Apple

З початку минулого року Apple тестує власну велику мовну модель Ajax, деякі співробітники також випробовують чат-бот під назвою Apple GPT. Але, як пише Bloomberg, технології поступається інструментам від Google та інших конкурентів, що робить партнерство з ними кращим варіантом.