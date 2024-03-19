Росіян, які проживають за кордоном, внесуть у єдину базу даних

Уряд Росії готується розширити список тих відомостей про росіян, які заносяться в єдину інформаційну базу, і вказувати в ній дані громадян, які проживають за кордоном.

Це випливає із проєкту поправок до закону "Про єдиний федеральний інформаційний регістр", передає The Moscow Times.

Згідно з документом, у базі повинні будуть з'явитися відомості про наявність у громадянина Росії громадянства (підданства) іноземної держави, посвідки на проживання або іншого документа, що підтверджує право постійного проживання на території іноземної держави.

На додаток до цього влада РФ планує включити до регістру "відомості про втрату іноземного громадянства або посвідки на проживання", а також інформацію про "встановлення факту наявності чи відсутності громадянства Російської Федерації".

Крім того, єдиний регістр відомостей про населення буде доповнено низкою інших даних, що насамперед стосуються соціальних аспектів. Зокрема, до бази будуть заноситись відомості про батьківські права (їх позбавлення/обмеження/відновлення), а також вилучення дитини з сім'ї або безпосередньої загрози її життю та здоров'ю.

Крім цього, у регістрі з'явиться інформація про опікунів та піклувальників, відомості про обмеження дієздатності громадянина або визнання його недієздатності, а також відновлення дієздатності. Внесуть до бази й дані про посвідчення водія.

Водночас у регістр почнуть додавати більше даних про іноземних громадян, осіб без громадянства та трудових мігрантів, які тимчасово перебувають у Росії.

У базі з'являться ідентифікатори документа, що підтверджує проходження обов'язкової державної дактилоскопічної реєстрації та фотографування, а також ідентифікатори документа, що засвідчує особу.

Зазначається, що відомості, що містяться в регістрі, можуть бути змінені на вимогу фізичної особи або її законного представника. Можливість спрямування таких звернень та їх обробку передбачається забезпечити на порталі "Госуслуги".

Створення регістру відомостей про населення Росії було затверджено законом у 2020 році, а його введення в експлуатацію заплановано у період з 2022 по 2026 рік. Передбачається, що він дозволить спростити надання державних та муніципальних послуг, гармонізувати відомості про населення у державних ресурсах, організовувати статистичний облік онлайн, а також планувати та проводити соціально-економічну політику на основі актуальних даних.