monobank розширив можливості банок. Що стало доступним?

У monobank розширено можливості банок, за час роботи цього інструменту було зібрано майже 50 млрд грн.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, додано можливість зберігати чужі банки до себе (переходите за посиланням в застосунок та натискаєте прапорець), таким чином усі необхідні банки будуть під рукою й не треба їх повторно шукати в соцмережах.

Також тепер можливо постійно моніторити прогрес збору (або навіть вивести його на homescreen-віджет, який було додано місяць тому).

Окрім того, можна налаштовувати періодичні відрахування на вибрані банки.

"Ми сподіваємося, що це допоможе довготривалим зборам не згасати", – зазначив Гороховський.

Серед інших нововведень – IBAN для банок.

"На перший погляд ця новина не викликає емоцій, проте ті, хто давно волонтерять добре знають, що збір можна помножити на два, якщо долучити бізнеси (юросіб). IBAN відкриває таку можливість, бо юрособи не можуть просто так закидати на банку, їм треба реквізити", – пояснив Гороховський.

До того ж, фонди нарешті отримали змогу відкривати багато зборів одночасно.

Нова версія поступово стане доступною для усіх.

"У наступному релізі ви отримаєте можливість прикріпляти звіт у банку після її розбиття. Звіт буде доступний за посиланням на розбиту банку", – анонсував Гороховський.