Польські фермери анонсували на завтра сотні акцій протесту по всій країні

У середу, 20 березня, польські фермери планують сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.

Як пише RMF24, демонстрації з сільськогосподарською технікою та блокади плануються у близько 400 місць по всій території Польщі, зокрема на десятку важливих доріг на під'їзді до Варшави, передає Європейська правда.

Поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо в місто. Громадян закликають у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів.

Проблеми очікують також у Гданську, де акція на вулицях міста триватиме з 10:00 до 16:00.

Мерія Вроцлава, де фермери також хотіли протестувати у місті, не дала дозволу на акції в адміністративному районі міста з аргументами, що це створить проблеми для дорожнього руху та безпеки містян. Організатори хочуть оскаржувати рішення у суді.

Напередодні повідомлялося, що через протести польських фермерів на кордоні з Німеччиною утворилися кілометрові затори.