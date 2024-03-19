"Укртелеком" хоче придбати одного з операторів фіксованого інтернету, – гендиректор

АТ "Укртелеком", найбільший оператор фіксованого зв’язку в країні, вивчає можливість придбання одного з операторів фіксованого інтернету.

Про це повідомив генеральний директор компанії Юрій Курмаз в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"M&A-угоди ми розглядаємо і вважаємо це гарною можливістю неорганічного зростання для системних операторів в Україні. Стейхолдери тут – покупець, продавець, держава, клієнт", – сказав він.

При цьому зараз безпосередніх переговорів компанія не веде – придивляється до ринку, додав Курмаз.

Він додав, що переговори щодо можливого придбання одного з операторів велися у 2023 році, проте конкретних результатів вони не дали. Він не назвав компанію, з якою велися переговори.

"Переговори, які були у 2023 році, на жаль, нічим не завершилися з простої причини – немає офіційної звітності про активи. Інтернет-сервіс-провайдер є, а активів немає. Хоча провайдер працює та має клієнтську базу. Балансу як такого немає. Це реальний кейс, коли активів у провайдера не було. Ми були згодні лише на нормальну, прозору угоду, але наш візаві каже: якщо виконає всі необхідні юридичні та фінансові процедури та приведе структуру до ладу, то її ціна зросте втричі, не менше", – розповів він.

Як зазначив гендиректор "Укртелекому", нерідко готові продати бізнес інтернет-провайдери виставляють ціну виходячи з розмірів наявної клієнтської бази.

При цьому питання "прозоро сплачених за попередні періоди податків взагалі не обговорюється".

За його словами, у 2024 році "Укртелеком" продовжить вивчати питання придбання оператора фіксованого інтернету та розглядатиме компанії, що розвивають сучасні технології, оптичну інфраструктуру.

"Звичайно, перш за все – дивитися в регіонах, де у нас немає перетину з нашою мережею. У потенційній M&A-угоді мене цікавить і таке питання: як сформовані тарифи на послуги провайдера, чи є в них податки. Наприклад, у нашому тарифі близько 30% податків. Адже ми як прозорий бізнес маємо закладати в тариф податки. Якщо ні – ми не домовимося", – сказав Курмаз.

"Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби.

Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелекому" є майже у 4 тис. населених пунктів країни та функціонує у 90% з них.

Також компанія є єдиним учасником та засновником ТОВ "ТріМоб" – постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку у стандарті UMTS/WCDMA. З 2013 року компанія приєдналася до SCM бізнесу.